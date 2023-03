El zasca de Iñaki López a Rosalía que nadie vio venir por su último vídeo viral

El presentador de "Más vale tarde" (La Sexta) no ha querido perder la oportunidad de opinar sobre la versión que la cantante ha hecho del himno del Barça para el partido del clásico.

El pasado domingo fue el Día del Padre. Pero también fue día de Clásico en el Camp Nou. Aunque horas antes del encuentro entre el FC Barcelona y el Real Madrid, también fue el día de Rosalía. La cantante revolucionaba las redes sociales con un vídeo. Y, pese a que sea lo "normal" porque todo lo que sube se ha viral, en esta ocasión fue por dos cosas muy muy concretas y relacionadas con el encuentro que se produciría horas después. Luciendo la camiseta de edición limitada del equipo culé con el logo en gigante del famoso Motomami, la catalana se atrevió a versionar el himno del Barça.

Al margen del uso de la camiseta, lo que más revuelo generó entre los seguidores de Rosalía, así como entre sus detractores fue, precisamente, esa versión, en vez de con su tradicional letra, con la palabra Motomami. Y es que, nunca llueve a gusto de todos, ni a todos nos tiene que gustar lo mismo. Eso mismo le ha pasado a Iñaki López, quien este lunes ha comentado en Más vale tarde, el programa que presenta en La Sexta, la "gran calidad" de la versión que ha hecho; tirando de ironía.

La versión del himno de Barça de Rosalía

Este domingo, horas antes del Clásico, Rosalía hacía realidad el sueño de los culés: aparecer con la camiseta oficial del club, edición limitada, que también llevarán las jugadoras del equipo femenino este sábado 25 de marzo, y, encima, versionar el himno. Esto último ha generado multitud de opiniones, pero una de las más llamativas no se ha producido en redes sociales, sino en la televisión. Iñaki López no pudo contenerse y tirar de ironía para comentar lo sucedido. "Puro marketing", se atrevía a decir Cristina Pardo.

Pero Iñaki López no pensaba lo mismo y, con cara de incredulidad, añadía que "la letra parecía sencilla", provocando las carcajadas en sus compañeros de mesa. "No porque seas una artista todo lo que hagas tiene que ser de una gran calidad necesariamente", apuntaba, a lo que Pardo concluyó con que "esto demuestra que si el himno de España no tiene letra es porque no queremos". Pero el presentador de La Sexta quiso zanjar con un zasca: "He oído cosas mejores".