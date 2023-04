"España Rural Viva", el documental sobre la España rural que llega a televisión

Llega a la televisión un documental con testimonios sobre la España rural. "España Rural Viva" hablará sobre la España vaciada, desde una panadera hasta una 'moderna de pueblo'.

Un nuevo documental que recoge testimonios de diferentes personas que viven en territorios afectados por la despoblación, como una panadera de Sigüenza (Guadalajara) o el de una 'moderna de pueblo' que se dedica a la moda en el rural de Asturias, se estrenará desde este mes de abril en diferentes televisiones autonómicas, provinciales y locales.

La pieza audiovisual ha sido creada por 'Next Educación', institución presidida por el periodista Manuel Campo Vidal, en colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias, y reúne diversos testimonios e historias del mundo rural. Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, Aragón y Extremadura son algunos de los lugares donde 19 personas rurales han contado su historia, demostrando que "la España rural no está ni vacía ni vaciada, sino viva".

El documental realiza un recorrido que se inició el 31 de marzo de 2019 con la multitudinaria manifestación en Madrid de la Revuelta de la España Vaciada, y finaliza cuatro años después con una perspectiva de la situación actual y lo más importante que ha sucedido durante este período.

El documental hablará sobre los oficios rurales

Por ello, "España Rural Viva" se centra en las historias y oficios rurales como las panaderas de Sigüenza, una panadería que ha conseguido su primera 'estrella panadera', un reconocimiento a nivel nacional que concede el portal especializado 'Pan de calidad'.

Otro de los testimonios que se pueden ver en el documental es el de la 'moderna de pueblo', en Asturias, quien ha afirmado que es posible emprender en el sector de la moda en el rural. De ahí se pasa a la rehabilitación de la cultura de las tabaqueras abandonadas en Cáceres, la quesería tradicional de Cantabria o la escuela de tematización en Teruel.

Los testimonios y reivindicaciones más repetidas tienen que ver con la falta de servicios, no ser considerados habitantes de primera y la queja con aplicar la misma legislación europea para pequeñas y grandes producciones: “Nos faltan servicios, aunque pagamos los mismos impuestos; no se nos está considerando habitantes de primera; la legislación europea en materia de seguridad alimentaria, deja a los Estados miembros que legislen sobre estas pequeñas producciones y no se está haciendo, se está aplicando la misma legislación, pensada para grandes producciones”.

Además de estos testimonios, el documental cuenta con personalidades políticas, como la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez; el secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Boya; el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, y sus homólogos en Huelva, María Eugenia Limón, Palencia, María Ángeles Armisén, y Huesca, Miguel Gracia.