Hugo Silva vuelve a cumplir su sueño como 'chico Almodovar' en SkyShowtime

El protagonista de la nueva serie de la productora El Deseo, "Mentiras pasajeras", expresa su postura sobre la mentira y cómo le afecta en su vida cotidiana.

Hugo Silva es uno de los rostros más populares de la cartelera española, no solo en registros en los que ha dejado ver su lado más gamberro, como en Los hombres de Paco o por haber dado vida a Al Pacino en la serie El Ministerio del Tiempo, que se ve hasta en colegios e institutos, sino porque, desde sus inicios, no hay año en el que no participe en estrenos en los que nos regale su presencia.

Su último trabajo es en la serie de El Deseo, Mentiras pasajeras, donde da vida a Basilio, un atractivo escritor, brillante y entregado a su familia, que se ve obligado a mentirles de forma constante, mostrando una cara más propia de postureo que de realidad. Un papel en el que se mide con su excéntrica pareja, Lucía (Elena Anaya), con quien se asegura un tándem de éxito y quien posee un nutrido currículo cinematográfico en el que figuran, entre otros, películas de directores como Woody Allen y Pedro Almodóvar.

Siempre en activo

No hace mucho estrenaba Pollos sin cabeza (HBO Max) y anteriormente le habíamos visto en Top Boy (Netflix) y La cocinera de Castañar (Netflix). Eso sin contar películas, como Desmontando a Lucía, que acaba de rodar y quev erá la luz en 2024. En la reciente entrega de la productora de los hermanos Almodóvar, dirigida por Félix Barroso, los actores encarnan un perfil psicológico de gran calado donde exponen de forma limpia y muy cercana sus conflictos internos para intentar dar su mejor versión. “Se trata de una comedia realista y con un tono de alta comedia, una comedia elegante”, explica para Cartelera Félix Barroso, director de la nueva serie de SkyShowtime.

Un papel con el que el mismo Silva reconoce, no sentirse cómodo “Yo miento fatal, se me da muy mal y creo que me daría ansiedad hacerlo habitualmente”, pero que por desgracia, explica “Es el súper tema hoy en día, creo que estamos en un momento social en el que vivimos del postureo y como sociedad estamos muy instalados en eso, tanto en la familia como en las relaciones personales, y en eso la serie está muy bien afinada” declaraba recientemente en una entrevista para Cartelera.

Ya había sido 'chico Almodóvar' hace 10 años, pues había participado en una película dirigida por Pedro con un título similar al de esta serie, Los amantes pasajeros y se muestra satisfecho por su vuelta a la escena de la mano de El Deseo, “siempre es un gustazo el universo de El Deseo, sobre todo por la elegancia que envuelve todos los proyectos, pero también porque te hace sentir muy cómodo, cada rodaje es un mundo y en éste me he divertido mucho, ya no solo por las situaciones de mi personaje, sino también por dónde se llevaba la historia y como lo hacía Felix”.



La serie se puede ver en SkyShowtime y, aunque no es una serie de Almodóvar, cumple con creces lo que se espera de ella.