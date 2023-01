Lo nuevo de Bizarrap y Shakira llega a Europa FM de la mano de Eva Soriano

"Cuerpos especiales" ha incluido en el morning de este miércoles el anuncio que ha hecho el productor argentino en sus redes, desgranando parte de la Session #53 con la cantante colombiana.

Eva Soriano, junto a Iggy Rubín, se ha convertido en el despertador de Europa FM con Cuerpos especiales, el morning de la emisora de Atresmedia. Como cada mañana, ambos locutores hacen un pequeño repaso de los temas que se van a tratar de 7:00 a 11:00 horas, donde tiene cabida la actualidad y sus secciones habituales. Es, precisamente, durante ese repaso matinal cuando el copresentador de la humorista lanza una información que "choca contra vuestra actualidad", ha apuntado: "Bizarrap anuncia que la Sesión 53 será con Shakira".

"El productor argentino ha anunciado que su próximo tema va a ser con Shakira. Así que espero que Piqué se haya comprado un buen bote de aloe vera porque…hoy el día de él va a ser como cuando te pegas un golpe en la bici, cuando ya estás volando y todavía no te has comido el suelo…esa va a ser la sensación que va a tener Piqué hoy hasta que den las 12 de la noche, que es cuando se estrena el tema", ha comentado Iggy Rubín, para después desvelar un poco más del mensaje que se esconde tras la letra de la colombiana.

Bizarrap y la Session #53 de Shakira "contra" Piqué

"Shakira ha dado ya una frasita, ha subido a redes…", ha lanzado Iggy Rubín en el morning de Europa FM, que ha sido completado por la propia Eva Soriano con un "si un poco de se vienen cositas". Tras esto, el presentador de Cuerpos Especiales ha dado paso a desgranar un poco la letra que se ha filtrado: "Sí, ya como vengo con el colmillo afilado. Dice una loba como yo no está para tipos como tú...", leyendo solo hasta ahí, haciendo que la humorista no pueda evitar comentar con un "lo va a matar".

EXCLUSIVA: se desvelan los primeros segundos de la colaboración entre Shakira y Bizarrap (@EvaSoriano90 & @iggyrubin) pic.twitter.com/HUUSCMsvw5 — Cuerpos Especiales (@CuerposEspecial) January 11, 2023

Pero la "exclusiva" iría a más, pues Eva Soriano ha sacado a la luz un tuit de Piqué donde aparecen emojis de circo y un payaso. ¿Irá por la Session #53 o por el proyecto futbolístico en el que se encuentra volcado? Sea el motivo que sea, esta información ha dejado a Igggy Rubín con la boca abierta: "Ojalá entre al trapo, porque hasta ahora Piqué lo ha estado haciendo medio bien, porque cuando sale una canción así tendenciosa, tampoco entra", ha señalado.

La parte de la letra que se ha filtrado del nuevo tema de Shakira y Bizarrap sigue con una serie de, lo que parecen, indirectas hacia el ex futbolista: "Una loba como yo no está pa tipos como tu / A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. / Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique, / yo contigo ya no regreso / ni aunque me llores ni me supliques, / entendí que no es culpa mía que te critiquen, / yo solo hago música, perdón que te salpiqué".