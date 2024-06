'El Chiringuito' logra colarse en la fiesta de Messi con su colaborador estrella

El colaborador del programa de Pedrerol cumplió un sueño que llevaba esperando para hacerlo casi 3 años. El astro argentino le dio las gracias por su apoyo y no pudo evitar las lágrimas.

Con todos los años que lleva El Chiringuito -antes Punto Pelota- en antena, la madrugada del lunes 24 de junio al martes 25 ha sido sin duda una de las más especiales del programa que dirige desde sus comienzos Josep Pedrerol. Una noche que desde el mismo espacio deportivo nocturno calificaron sin tapujos de absolutamente histórica. Y es que uno de sus colaboradores estrella cumplió un sueño que, hay que reconocer, no era fácil de conseguir. Sin embargo, Cristóbal Soria lo cumplió con creces.

El que fuera delegado del Sevilla viajó hasta Nueva Jersey, ciudad norteamericana donde se concentra la selección argentina de su querido e idolatrado Leo Messi -que está disputando la Copa América en tierras estadounidenses- con la idea de celebrar el cumpleaños del ex jugador del Barcelona. Aunque el plan parecía complicarse porque se demoraba, Pedrerol mostraba su confianza en Soria y sostenía que el programa no se acabara hasta tener noticias, buenas o malas, de su colaborador.

En un momento dado, conectaron con Estados Unidos, donde Messi hacía acto de presencia desde la ventana de su habitación ante los cientos de aficionados y miembros de la prensa que había reunido allí el propio Cristóbal Soria. La apoteosis ‘chiringuitera’ llegó cuando pocos segundos después, aparecía en escena un emocionado y exaltado Soria, que gritaba a la gente y se abrazaba a la estrella argentina. Incluso le daba alguna colleja a modo paternal pero que no pasaron desapercibidas. Debajo, la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) repartía una gran tarta entre los presentes mientras Soria y Messi saludaban.

😭 ¡¡LÁGRIMAS para la HISTORIA!!



🥹 @cristobalsoria rompe a llorar tras salir al balcón con Leo Messi en un día inolvidable.



Por si fuera poco, en un momento dado Soria desaparece, pero acto seguido vuelve a la ventana junto a los compañeros de Messi: Rodrigo de Paul, Ángel Di María, Lo Celso y Paredes. Todo ello con el plató de El Chiringuito lanzando vítores y felicitaciones a su compañero y con Pedrerol de pie aplaudiendo a su colaborador. El meme se convertía en realidad.

Soria, emocionado: "¡Qué feliz estoy!"

Después, como no podía ser de otra forma, conectaron con Soria para felicitarle y que contara su experiencia. El sevillano se rompió nada más empezar la conexión y después explicó por qué era tan especial para él.

😍 ¡¡HISTORIA de la TELEVISIÓN!! 😍



👏 LEO MESSI sale a SALUDAR por su CUMPLEAÑOS EN DIRECTO con @cristobalsoria en @elchiringuitotv...



“Pedrerol, lo he conseguido. ¡Qué feliz estoy! Fue un año complicado para nosotros y esto a mí me emociona. Además el propio Messi me dio las gracias y le dije... ¿Cómo me vas a dar las gracias tú a mí? Es muy buena persona, tan natural…”. Y es que, tal y como asegura el propio Soria, llevaba entre 2 y 3 años intentando llevar a cabo este homenaje a su querido Leo Messi y en esta Copa América vio la oportunidad perfecta.