Un millón de votos de ventaja sobre los socialistas en las elecciones del 28M

En su colaboración semanal con La Razón, el director de Esdiario, Antonio Martín Beaumont, analiza los extraordinarios presagios del PP para las elecciones del próximo 28 de mayo.

Las vacaciones de Semana Santa han concluido y toda la actualidad política gira su mirada al 28 de mayo, la fecha clave de la primera mitad de un año electoral, el día que se celebrarán elecciones municipales y autonómicas. En su colaboración semanal con La Razón, el director de Esdiario, Antonio Martín Beaumont, analiza un panorama que claramente sonríe al Partido Popular. "El PP está preparado y cohesionado", dice Beaumont que cuentan en Génova.



"La ventaja del PP hoy la cifra incluso el Partido Socialista en 500.000 votos. Sin embargo, los genoveses la elevan hasta el millón este 28M", escribe el director de Esdiario, que resume el panorama asegurando que "el PP está en condiciones de arrebatar a la izquierda el enorme poder territorial que amasó en 2019".

Además de que en Madrid, tanto Díaz Ayuso como Martínez Almeida podrían optar a la mayoría absoluta, el verdadero test electoral, según Beaumont, se vivirá en Valencia. "Tanto en la comunidad como en el ayuntamiento ya se ha dado el vuelco a favor. Si Feijóo puede lucir ambas joyas de la corona, la lectura electoral para Sánchez será de dolorosa derrota".

Más aún teniendo el cuenta la disparidad de criterios existentes entre Pedro Sánchez y sus barones, especialmente Page y Lambán, pero también el valenciano Ximo Puig. "¿Las relaciones entre ambas instituciones? Dejémoslo en que se mienten, susurra un cargo del PSOE", relata Antonio Martín Beaumont, que no deja tampoco de poner el ojo en las insoportables relaciones que se viven en el seno del Consejo de Ministros entre el bando socialista y el de Unidas Podemos, con una tercera invitada, que no es otra que Yolanda Díaz y su proyecto Sumar. "No comento el ambiente, sino las decisiones del Consejo", aseguró tras la última reunión la portavoz Isabel Rodríguez, "tan dada a la propaganda".