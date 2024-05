Bambie Thug, representante de Irlanda, carga contra Eurovisión

La representante de Irlanda se ha mostrado crítica con la UER, la organizadora del festival, desde el primer día, y tras terminar la final explotaba contra ellos.

Durante toda esta semana, Bambie Thug se ha mostrado contraria a las decisiones que tomaba la UER, el organismo encargado de organizar Eurovisión. La representante de Irlanda se ha plantado en varias ocasiones contra ellos, llegando a amenazar con no cantar en la final, para intentar conseguir que Israel fuera expulsado del festival, algo que no logró.

Aunque finalmente Bambie Thug sí cantó este sábado por la noche, la representante de Irlanda no ha dado marcha atrás y ha vuelto a atacar a la UER una vez ha finalizado Eurovisión y con la seguridad de que ya no la podían descalificar.

Para Bambie Thug, uno de los principales culpables de toda la polémica que ha rodeado este año al festival de Eurovisión es Martin Österdahl, el supervisor ejecutivo de la UER, quien sufrió una importante pitada durante una de sus intervenciones en la gran final y contra quien han elevado muchas quejas varios de los artistas del festival.

Las denuncias de Bambie Thug contra la UER

Una de las que más ha protestado ha sido Bambie Thug, quien ha alzado la voz a lo largo de la semana contra el organismo. Primero por la censura que sufrió después de que la UER le obligara a quitarse los mensajes a favor de Palestina que llevaba maquillados en su cuerpo antes de la primera semifinal, y posteriormente por el supuesto acoso que recibían por parte de los periodistas israelíes.

"Ha sido tan duro y terrible para nosotros", ha explicado entre lágrimas al terminar la final. "Estoy muy orgullosa de nosotros, y solo quiero decir que nosotros representamos lo que es Eurovisión. La UER no es Eurovisión. Que le jodan a la UER. Ya no me preocupa, que les jodan".

Bambie Thug, muy enfadada con toda la actuación de la EBU con las delegaciones: ‘’Fuck the EBU, ya me da igual’’. Deben depurarse inmediatamente muchas responsabilidades. Empezando por Martin Osterdahl. #Eurovision pic.twitter.com/uaVBbKaFxN — Espace (@eurovisionspace) May 12, 2024

No solo ha sido Bambie quien ha hablado sobre la UER, ya que la televisión holandesa también emitió una queja este sábado después de que su representante, Joost Klein, fuera descalificado por acoso: "Consideramos desproporcionada la descalificación y estamos en shock por la decisión. Lo lamentamos profundamente... Claramente, en contra de lo acordado, se grabó a Joost nada más salir del escenario y cuando salía corriendo hacia la 'green room'. En ese instante, Joost reiteró que no quería ser grabado, esto no se respetó... Joost no tocó a la operadora de cámara".