La "romántica" petición en "La Resistencia" que no va dirigida a Broncano

Un hombre del público interrumpía al presentador de Movistar para reclamarle "el dinero" para comprar un anillo y así pedir matrimonio a su chica, quien estaba sentada a su lado.

Este lunes, La Resistencia iniciaba semana. Lo que parecía que sería un lunes más en la rutina del programa de Movistar Plus sufrió un giro inesperado que ni David Broncano vio venir. Y eso que fue "el detonante" de todo. El presentador entraba en el plató, situado en el Teatro Príncipe Gran Vía, vitoreado por su público. Mientras subía al escenario, antes de dar comienzo al programa como tal, desde el público se escuchó un grito dirigido al andaluz.

Broncano, que no quiso pasarlo por alto, preguntó que quién le había dicho "paga lo que debes". El "culpable", que según Grison parecía el "primo de Fito y los Fitipaldis", no se escondió en ningún momento y procedió a explicar su atrevimiento: "Me refería a que me pagues lo que me debes. El anillo que tú y yo hablamos". Pero el presentador de Movistar no tenía ni idea de lo que hablaba: "Pero qué dices?", repetía el de Jaén.

Un anillo y una pedida en La Resistencia

Ante la cara de incredulidad de Broncano, este hombre tuvo que desvelar "el secreto" de su grito: "El anillo de la boda, porque voy a pedir matrimonio a mi chica", quien se encontraba a su lado, tapándose la cara, mitad por vergüenza mitad por asombro. Con esta aclaración, el presentador de Movistar, que ya entendió todo, pidió a la pareja que subieran al escenario, mientras que el público aplaudía y animaba. "Por la reacción de ella parece todo real", apuntaba el también humorista.

💍 VIVA LOS NOVIOS!!



cada vez más cerca de ser un programa autonómico pic.twitter.com/C7MDWZEZqU — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 13, 2023

"Hombre, y tanto, estoy flipando", aseguraba la mujer. Por eso, el equipo de La Resistencia, con Broncano al frente, les concedió su momento para que la petición fuese más "real", aunque no se hincase la rodilla por ser algo "medieval": "No sabía cómo hacerlo para no meterle presión, así que pensé que vamos a hacerlo aquí. María, es la primera vez que lo digo: gorda, ¿te quieres casar conmigo?". Como era de esperar, ella respondió que sí haciendo que el público aplaudiese y felicitara a la feliz pareja: "Madre mía niño, increíble esto, cada día más cerca de un programa de Canal Sur", bromeaba el de Movistar.