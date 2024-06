Paco González destroza a Barbón en 15 minutos demoledores nunca vistos en COPE

El presidente de Asturias criticó unas palabras del director de Tiempo de Juego sobre Asturias y a este último no le ha temblado el pulso en dedicarle unas "bonitas" palabras en antena.

Pocas personas o ninguna se podían esperar cómo iba a arrancar el Tiempo de Juego de este miércoles 19 de junio de 2024. Los muchos oyentes del programa deportivo líder de la radio española se han conectado para escuchar una nueva jornada de la Eurocopa con los habituales Paco González, Manolo Lama, Rubén Martín… y el resto de periodistas y colaboradores del espacio deportivo de COPE por antonomasia junto a El Partidazo. Sin embargo, los 15 primeros minutos no han sido los habituales y su director, Paco González, ha aprovechado el altavoz que le da su programa para responder al presidente de Asturias, Adrián Barbón.

El político socialista respondió en la noche del martes unos comentarios de González en El Partidazo, con Juanma Castaño, sobre Asturias el día de la victoria del Oviedo contra el Espanyol en la ida de los playoffs de ascenso a primera, afirmando en un momento que “Asturias no es una Comunidad que pueda presumir de mucho, de un gran futuro económico, generar empresas que atraigan…”. Palabras que tuvieron respuesta por parte de Barbón.

“Asturias no puede presumir de mucho”, dice.



Podemos presumir de ser gente humilde, trabajadora, leal, con valores, solidaria, que se está labrando su futuro… y que no somos unos faltosos.



No todos pueden decir lo mismo.



ABarbón💙💛



pic.twitter.com/KsvpKcMwmr — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) June 18, 2024

Pues bien, tras lo sucedido se podría esperar alguna mención al asunto en antena pero como decimos pocos se imaginarían una intervención de Paco González de 15 minutos de reloj. Inesperados y demoledores, en el que ha soltado varias perlas contra el presidente asturiano. Todo ello sin sonido de fondo, a la antigua, en un discurso tajante y sin pelos en la lengua del periodista que se ha viralizado durante la tarde en las redes sociales.

Te lo voy a decir muy clarito, Adrián Barbón. Cuando hablen los mayores, te callas la boca. Cuando tú te limpiabas los mocos en la manga de tu jersey en el colegio, yo ya presumía de Asturias en un micrófono para toda España.

Y es que a Paco González le molestó profundamente que Barbón le tache de persona que no es ni humilde ni trabajadora, tal y como muestran las palabras del periodista: "Cuando tú no eras ni un espermatozoide, yo llevaba años yendo con mi padre a cuatro muros que quedaban en pie todavía de una casina de 20 metros cuadrados en la que vivía mi padre, sus hermanos y sus padres".

💥Paco González contesta a las críticas recibidas del Presidente de Asturias



🗣️"No te atrevas a darme lecciones en tu puñetera vida. Si quieres hablamos de Asturias"



🎧Escucha el audio completo aquí: https://t.co/hJghbO0g4t pic.twitter.com/krPvrU9b5o — Tiempo de Juego (@tjcope) June 19, 2024

No te voy a tolerar ni una vez en toda tu puñetera vida que me des lecciones de cómo es de trabajadora o humilde la gente en Asturias. En tu puñetera vida, Barboncito.

Si yo fuera faltoso diría que Barbón se escribe con dos 'b' como 'babayu', que es tonto de baba, una palabra asturiana que se usa mucho

Después, en el tramo final de su potente discurso -que ya se estaba haciendo viral en redes sociales- ha virado hacia la labor de Barbón al frente del Gobierno asturiano y le ha exigido que se pronuncie por el trato de favor de Pedro Sánchez hacia Cataluña: "¿Vas a reclamar para Asturias lo que le van a dar a otros? ¿Crees que Asturias es menos que Cataluña? ¿La misma financiación singular o te vas a esconder en la palabrita esta de la multilateralidad que te has inventado?".

Callate la boquita. No des lecciones de trabajo si llevas toda la vida chupando de la teta pública. No has trabajado en nada. No eres un ejemplo de asturiano humilde que trabaje

Para finalizar, González no podía concluir de otra manera que no fuera con rotundidad: "Puedes elegir ser leal o ser otro ‘lamefalcon’. Para que veas que no soy faltoso, procuro no serlo, podría decir Barbón eres tonto, pero no lo voy a decir aunque lo piense. Ya lo sabes cuando quieras vuelves a por más. Tengo programa todos los días". A continuación puedes escuchar los 15 minutos al completo.

Paco González responde al socialista robaherencias Adrián Barbón. Sin desperdicio. pic.twitter.com/pH4K5rWHMp — Sr.Liberal (@SrLiberal) June 19, 2024

Todo esto mientras se disputaba el Croacia-Albania en el que, de hecho, ha habido un gol durante el discurso que evidentemente no se ha interrumpido. Al finalizar el mismo y dar paso al resto de compañeros, lejos de seguir con tensión, González ha pedido "vaciles" para relajar la tensión y no han faltado. Salvo al principio, con un mensaje de apoyo al director de Poli Rincón o Marcos López (asturiano también), durante toda la retransmisión las bromas con el tema han sido constantes.