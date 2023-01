Ana Rosa pone en su sitio a "los señores de Podemos": "Los fascistas son ellos"

La presentadora no se ha cortado un pelo al reaccionar al vídeo lanzado por los morados, en el que se la incluye en tono crítico junto a Vicente Vallés, Carlos Herrera o Eduardo Inda.

Ana Rosa Quintana está en plena forma. Ayer, y pese a la lógica emoción, recordó los 18 años que lleva con su programa en las mañanas de Mediaset, y hoy no se ha cortado un pelo a la hora de criticar a "los señores de Podemos". El motivo hay que buscarlo en el vídeo que han publicado los responsables de comunicación del partido de Pablo Iglesias, en el que aparece Quintana junto a otros periodistas de la talla de Vicente Vallés, Carlos Herrera o Eduardo Inda. Precisamente, con este último, presente esta mañana en su mesa debate, charlaba sobre dicha publicación. "¿Salgo yo en función de qué? ¿De que somos unos buenos comunicadores?".

Pero luego ha llegado el momento en el que Ana Rosa se ha encendido y no ha dejado títere sin cabeza. "Yo hablo en mi nombre y supongo que en el de mis compañeros también: nosotros no nos presentamos a las elecciones, nos presentamos todos los días a la audiencia, y todos los días nos vota y nos examina. De hecho, nosotros en concreto llevamos 18 años, día tras día, cinco horas diarias en directo. Y, como vosotros, he visto pasar a decenas".



Ana Rosa Quintana responde con esta contundencia al señalamiento que le hacen desde Podemos. pic.twitter.com/G8SAOOBVcl — Capitán TERCl0 (@tercio_2022) January 11, 2023

“¿Os acordáis de quiénes estaban hace 18 años? ¿A que no?”, llegaba a preguntar a sus tertulianos de la jornada, que llegaban a hablar del “totalitarismo” del partido por “desacreditar” a presentadores. A continuación, y sin dudar, la conductora del programa ha añadido un rotundo: “Los fascistas son ellos”.

"No sé si es lícito"

Además, la propia Ana Rosa ha ido un poco más allá al dudar del hecho de que Podemos pueda utilizar imágenes suyas para un video propagandístico. "No sé si es lícito usar la imagen de una persona, que tiene una imagen pública, para un fin publicitario de un partido", ha asegurado la presentadora.