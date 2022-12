Lorena Castell destripa en "Zapeando" la inocentada que protagonizó en TVE

La colaboradora del programa de La Sexta ha contado a sus compañeros el momento "surrealista" que vivió durante una cena, sin pensar en ningún momento que se trataba de una broma.

Los 28 de diciembre son muy malos para creerte algo. Es "raro" que la gente suela "picar" o "caer" en alguna broma o inocentada esos días. Sin embargo, la cosa cambia cuando ocurre o te cuentan algo en una fecha distinta y "te lo tragas". Eso le pasó a Lorena Castell, colaboradora de Zapeando, programa que presenta Dani Mateo en La Sexta. La actual ganadora de Masterchef Celebrity ha sido una de las "víctimas" de la última gala Inocente, inocente de TVE y ha querido compartir con sus compañeros cómo la vivió, y es que por muy surrealista que fuera ella se lo creyó hasta el último momento.

Todo comenzó con que la catalana había sido seleccionada para ser la cara de una marca de bombones. Sin embargo, cuando le pidieron grabar el anuncio aún quedaban dos meses para navidad: "Cuando lo estaba viendo ayer, porque esto lo grabaron como a finales de octubre o principios de noviembre, como está totalmente descontextualizado de lo que es la inocentada, no sabes que te están gastando una broma", contaba Lorena Castell al resto de zapeadores.

La inocentada de TVE llega a La Sexta

Con ese anzuelo tan sencillo, TVE comenzó a gestar su inocentada, así que iniciaron la grabación de ese supuesto anuncio. La idea era hacer un bombón al gusto de Lorena Castello, por lo que participó en la cata de cremas para el relleno, con lo que ella creía que eran tres expertos. En ese momento, la colaboradora de La Sexta empezó a sospechar, pero para ella era "una prueba de presentadora". "Nunca imaginarías que tú vas a ser la protagonista de una broma de Inocente, Inocente. Yo pensé: ¿pero quién soy yo?", contaba.

Sin embargo, la situación no paraba de ponerse cada vez más absurda. En un momento concreto, los jueces se lanzaron una tarta a la cara a otro, iniciando así una guerra de "crema" donde se vio envuelta la propia Lorena Castell. Toda la locura terminó cuando el equipo de la gala apareció con un ramo de flores para ella. "Nunca pensé que fuera una broma", aseguraba la colaboradora de La Sexta, aunque no puede negar que pensó: "hay algo que está descuadrando", y es que como ha contado en el programa con el humor que le caracteriza: "Cuando empezaron a darse tartazos, yo dije: Para que me lo estampen a mí, empiezo yo a repartir".