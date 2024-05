La exagerada reacción de Àngels Barceló al oír el inglés de una vecina de Murcia

La presentadora de 'Hoy por hoy', en la Cadena Ser, ha estallado en carcajadas en plena emisión al escuchar a esta mujer de Caravaca de la Cruz "interpretando" en la televisión local.

¿Qué es lo que hace falta para hablar bien un idioma? Según Àngels Barcerló y José Luis Sastre las únicas dos cosas que hacen falta para comunicarte en una lengua que no conoces son acento y arrojo. Así se lo han transmitido este martes a los oyentes de Hoy por hoy, programa de Cadena Ser. Y para muestra, un botón. Los locutores han contado la historia de una vecina de Caravaca de la Cruz (Murcia) que actuó hace unos días como "intérprete" en la televisión de su localidad con el atrevimiento como única arma.

Esta mujer, tal y como ha explicado Sastre, no tuvo otra opción, ya que se vio en la tesitura inesperada de ejercer de intérprete de una pareja de extranjeros que habían viajado a la localidad murciana y un reportero de la televisión local que los abordó para saber cómo estaban viviendo la fiesta de 'Los caballos del vino', que fue declarada de Interés Turístico Internacional en 2004. Una conversación que no tiene ningún desperdicio y que sacaría una sonrisa a cualquiera. O una carcajada, como la que soltó Barceló durante la emisión del programa.

La carcajada de Ángels Barceló por la intérprete de Murcia

La conversación empieza por todo lo alto, con el reportero saludando a la pareja de extranjeros con un correctísimo "Good morning!", pero la vecina lo corrige en directo de forma tajante con un expresivo "¡No! How are you?". Una corrección que, además, interrumpe la respuesta de la pareja entrevistada y que, a la vez, descoloca un poco al periodista de la televisión local. Pero también supone el inicio de unos minutos que pasarán a la historia de la comedia involuntaria. Justo después de ese saludo, la murciana asegura en pleno directo que ella habla inglés "very well", es decir, muy bien, pero sus amigos ingleses no parecen estar por la labor.

Hay que escucharlo: una vecina de Murcia hablando inglés a su manera hace estallar en carcajadas a Àngels Barcelóhttps://t.co/Le1nXhBanU — Cadena SER (@La_SER) May 14, 2024

Cuando ella les pregunta "What's your name?", uno de ellos contesta "We are from Sweden". Esto es, que los amigos ingleses son en realidad suecos y además no han entendido la pregunta de la vecina de Caravaca. Aunque la conversación no se queda ahí. El reportero, al sentir que la mecánica de traducción 'está funcionando a las mil maravillas, pide a su intérprete improvisada que pregunte a los dos turistas si han acudido a la localidad por la famosa fiesta de 'Los caballos del vino' y ella cumple su misión solo a medias, pues se limita a decirles "You are welcome".

Por favor mi nueva persona favorita esta señora pic.twitter.com/JSnPhk4ydR — Natalia Álvarez (@Natalia_Who) May 13, 2024

Sin embargo, uno de los momentos más indescriptibles de la conversación se produce cuando el reportero, claramente satisfecho con el resultado de las traducciones de su colaboradora, le pide que pregunte a los turistas suecos qué les está pareciendo la celebración. En ese momento, la mujer llega a la conclusión de que "sus amigos ingleses" van a entender mucho mejor la pregunta si se la formula... en español.