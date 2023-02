Óscar Jaenada se desahoga con Broncano tras su visita a Pablo Motos

El actor visitaba "La Resistencia" de Movistar Plus para promocionar la segunda temporada de su serie, cuando surgió el tema de su visita a "El Hormiguero": "Allí todo es tan rápido".

A Óscar Jaenada le "faltó" un poco más de tiempo para disfrutar de El Hormiguero. O esa es la conclusión que se extrae de su entrevista en La Resistencia de David Broncano. El actor fue el último invitado de la semana en el formato de Movistar Plus para promocionar la segunda temporada de su seria Operación Marea Negra, la cual se estrena en Amazon Prime Video el próximo 10 de febrero. Aunque este programa se puede esperar de todo, el presentador no esperaba que, además de esta promoción, el intérprete se "desahogase" después de haber visitado a Pablo Motos.

Óscar Jaenada visitaba el programa de Antena 3 esta misma semana y Broncano, que no desaprovecha ni una oportunidad, quiso preguntar al actor por esa experiencia: "¿Qué tal en El Hormiguero, qué te hicieron? Lo digo por aprender, por espionaje industrial", bromeaba el de Movistar Plus como "insinuando" que podría "robar" alguna idea.

Oscar Jaenada y su visita a El Hormiguero de Motos

Con el tema ya encauzado, el actor "se abría" a Broncano y le aseguraba que "prefiero tu programa, allí no te permite el raciocinio". Ante esta confesión, al presentador de Movistar Plus no le quedó otra que advertir a Jaenada que en La Resistencia tampoco había "de eso". Aun así, el intérprete insistía en que "prefiero el tuyo". Es por eso que el también cómico no se iba a quedar con la curiosidad de conocer más los entresijos del programa de Motos, por lo que siguió haciéndole preguntas: "¿Hiciste el TikTok?".

Oscar Jaenada respondió que sí y esto provocó que el público se riese, pues el vídeo en cuestión es una actividad común de aquellos que visitan el programa de Pablo Motos: "Llegó, venga, agua… es que todo es tan rápido allí. Es todo pim-pam-pum… el que piensa pierde", concluía el actor el asunto entre risas, mientras Broncano aseguraba tener ganas de ir a ver al presentador de Antena 3: "Hace tiempo que no lo veo y tengo que volver porque me estoy perdiendo cosas". Tras esto, ambos empezaban la promoción de la serie.