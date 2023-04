La crítica de José María García a Juanma Castaño en presencia de De la Morena

Los dos referentes de la radio deportiva nocturna, antes enemigos acérrimos, se juntaron en Cádiz ya en paz y García se dedicó a hablar mal del presentador de "El Partidazo de COPE".

Hubo un tiempo, ya ciertamente lejano, en el que José María García dominaba con mano de hierro la radio deportiva de este país. Desde los micrófonos de la desaparecida Antena 3 Radio, el veterano periodista conquistaba a las audiencias acostumbrándolas a escuchar la radio a partir de las 12 de la noche. Años después, desde la Cadena SER, un nuevo equipo, comandado por José Ramón de la Morena, se atrevió a hacerle sombra y acabó por conquistar el liderazgo de la noche radiofónica.

Aquella apasionante historia de odios nocturnos la contó como nadie Pablo Juanarena en un extraordinario podcast titulado Saludos Cordiales y con mucho menor acierto la serie Reyes de la Noche de Movistar.

La enconada enemistad de García y De la Morena adquirió tintes casi bélicos, incluso cuando el primero dejó las ondas y el segundo salió de la Cadena SER para desembarcar en Onda Cero. Sin embargo, los años dieron paso a la paz y, después de una amistosa comida en Madrid, ambos periodistas, ya veteranos, fumaron la pipa de la amistad.

En días pasados, se volvieron a reunir, en este caso en un acto organizado por el Cádiz Club de Fútbol. Y el encuentro no desmereció en absoluto. Hablaron de muchos asuntos, aunque uno de los nombres que más apareció a lo largo del evento fue el de Juanma Castaño, actual presentador de El Partidazo de COPE y que trabajó, en su juventud, a las órdenes de José Ramón de la Morena. Fue uno de los pocos puntos fricción entre ambos, pero dio mucho juego.

"Periodistas que brillan un poco, Juanma Castaño, ¿cómo te puedes meter a cocinero si eres periodista deportivo? ¿Quién coño, qué credibilidad va a tener si es que no hacen una sola crítica, quién va a esperar a las 12 de la noche a escuchar ‘El Partidazo’?", atacó sin piedad José María García, que no se detuvo ni con las palabras de De la Morena. "¡Qué es bueno, joder!", le decía. Sin embargo, su otrora rival radiofónico insistía: "No es bueno, es destacado dentro de la mediocridad porque además es sumiso, cobarde y cocinero".

Florentino Pérez pidió la cabeza de Juanma Castaño

Y tampoco le faltó tiempo a García para introducir en la ecuación a uno de sus mayores enemigos, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. "Se juega un partido de Copa de Europa en el estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid frente a la Juventus. En el minuto 92-93, penalti a favor del Real Madrid, penalti de Copa de Europa. A Juanma Castaño, periodista, se le ocurre hacer esa noche el programa preguntándole a sus oyentes si había sido penalti o no había sido penalti. Al día siguiente, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no se va al director de la COPE, no se va al consejero delegado de la COPE, se va al presidente de la Conferencia Episcopal, socio mayoritario y dueño de la emisora, a pedirle la cabeza de Juanma Castaño. La COPE se mantiene, por una vez, y no le da la cabeza de Juanma Castaño".

Sin embargo, José María García no entendió la siguiente respuesta que dio Juanma Castaño en una entrevista posterior a lo relatado. "En un EGM en el que Juanma Castaño queda primero el periódico La Nueva España nos hace una entrevista a Juanma Castaño y a mí. Le preguntan a Juanma, ¿a quién te gustaría entrevistar? Y dice, a Florentino", contó José María García.