El médico Carlos Herrera deja Sevilla y viaja a Elche para convertirse en doctor

El comunicador andaluz ha realizado su programa de este miércoles en la Cadena COPE desde un lugar muy diferente al habitual y lo ha hecho por un motivo académico mucho más que razonable.

Por si alguien queda aún por saberlo, vendrá bien recordar que Carlos Herrera se licenció en Medicina antes de comenzar a dar rienda suelta a su verdadera vocación, el periodismo. Presiones familiares le llevaron a estudiar una carrera "importante" y llegó a terminar esos estudios aunque jamás haya ejercido como médico.

Lo que sí ha conseguido ser el comunicador almeriense ha sido doctor, en concreto, honoris causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). Carlos Herrera ha cambiado su estudio habitual en Sevilla para desplazarse hasta la ciudad ilicitana, donde ha realizado su programa Herrera en COPE antes de ser homenajeado en un acto que ha tenido lugar en el Gran Teatro de Elche.

Previo a la celebración de la ceremonia, el presentador de COPE ha descubierto, en el Jardín de los Honoris del campus de Elche de la UMH, un árbol que la Universidad ha plantado en su honor y que lleva su nombre.

El acto ha estado presidido por el rector de la UMH, Juan José Ruiz; el alcalde de Elche, Pablo Ruz; la secretaria Autonómica de Universidades, Esther Gómez; el vicepresidente del Consejo Social de la UMH, Diego García; el vicerrector de Estudiantes y Coordinación, José Juan López; la vicerrectora de Economía y Sociedad, María José López; y la secretaria General de la UMH, Mercedes Sánchez.

Tras ser investido como doctor honoris causa, Carlos Herrera ha comenzado su discurso reflexionando sobre la profesión que le "ha permitido ser distinguido por la Universidad de la tierra en la que nació su mujer". La radio, ha dicho "es la conexión casi umbilical entre uno que escucha y otro que habla, el tempo emocionado, la poesía discreta de días y noches, el relato de lo cotidiano".

Carlos Herrera, doctor honoris causa

Este medio, ha añadido, "es la comunicación de persona a persona". "Cuando se enciende la luz roja de mi estudio, yo le hablo a mi oyente, aunque me escuchen tres millones de personas. La radio no consiste en hablarle a millones, sino en hablarle de forma íntima y privada a cada uno de esos millones. Cada uno interpreta mis palabras como si me dirigiera a él, porque yo me dirijo a él y él me manda al carajo o me confía sus días".

Carlos Herrera ya fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Europea de Madrid en octubre de 2021.