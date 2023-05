Así dieron Prado y Salem la estocada mortal a Sálvame: Jorge Javier, mudo

La decisión de los jerarcas cogió por sorpresa a quien quiso cogerle. Que 'Sálvame' no tenía hueco en la parrilla de la nueva Mediaset era un hecho innegable que sólo un ciego no podía ver.

Lo de la matanza del Día de los Inocentes de Capone en versión televisiva fue lo que se vivió el pasado viernes, cuando los dos altos jerarcas de Mediaset desconectaron el respirador de Sálvame y enmudecieron a los más chillones. Aunque todavía queda un cierto temor en el aire.

El pasado 5 de mayo, viernes, Adrián Madrid y Óscar Cornejo merendaron con una amarga noticia: Mediaset decretaba el final de Sálvame y fijaba el próximo 16 de junio como fecha definitiva de clausura. El pelotazo fue tal, según fuentes del grupo, que los dos 'capos' de La Fábrica de la Tele dieron orden de que no hubiese la menor mención durante la emisión del espacio ni, por la noche, en la edición 'deluxe'. Y es que ambos se enteraron por la noticia avanzada por El Mundo de lo que, por otra parte, era la crónica de una muerte anunciada.

La decisión de Borja Prado y Alessandro Salem cogió por sorpresa a quien quiso cogerle. Que 'Sálvame' no contaba con hueco en la parrilla de la nueva Mediaset era un hecho innegable que sólo un ciego no podía, o quería, ver. Algo se mascaba en el ambiente después de que en el último video promocional de Mediaset no apareciese mención alguna al programa. Se venían 'cositas' y se vinieron, con una gran discreción.

Cuando se supo, hubo quien lo comparó con la desconexión del respirador. Y es que Sálvame, desde hace tiempo, era un 'vegetal' televisivo. A pesar de las polémicas y del griterío, el programa era una rémora que lastraba la franja, superada en algunos casos incluso por La 1 de TVE y, ni qué decir, por la competencia privada de Antena 3, donde las turcas y el fenómeno Sonsoles Ónega han conseguido imponer su liderazgo. Se hacía imperativo un cambio.

Lo que intenta a Prado y Salem (y al dúo Cornejo-Madrid)

En esta historia, cada cual tiene sus preocupaciones. Tanto Prado como Salem observan con preocupación la posibilidad de que La Fábrica de la Tele y su entorno se desmadren a medida que se acerca la fecha de desconexión. En Mediaset, de hecho, no descartan que algunos colaboradores pueden pasarse de frenada al ver que se acerca el final. Y es que, como recuerdan por allí, han sido muchos años viviendo del invento.

"Algunos van a desesperarse, porque no tenían otro modo de ganarse la vida y ha sido un dinero muy jugoso", explican fuentes del sector. Además, la mayoría es consciente de que son, 'de facto', personas no gratas para el nuevo poder de Mediaset y para quien se ha llevado el gato al agua, Unicorn, la productora de Ana Rosa Quintana. "Si Belén Esteban era capaz de afirmar que el programa iba a seguir en una entrevista con 'El Mundo', imagínate que nivel había ahí", apuntan desde el grupo.

Pero cada uno tiene sus problemas, y eso incluye también al dúo Cornejo-Madrid, cuya facturación estaba prácticamente ligada a Mediaset y vertebrada en torno al producto Sálvame. Una vez liquidado éste, ¿qué futuro le espera a una productora acusada de fomentar la 'telebasura' y tan escorada políticamente, afectada en su reputación por la Operación Rocío Carrasco? No extraña que en buena parte del sector televisivo se considere la dificultad de penetrar en nuevos nichos de mercado con una marca tan significada, y no precisamente de forma positiva.

Rocío Carrasco junto a Jorge Javier Vázquez en la presentación de su libro, 'Antes del olvido'

Ana Rosa, poder fáctico

La labor de resucitar las tardes de Telecinco recaerá en Ana Rosa Quintana y su gente via Unicorn. Si consigue cumplir la misión, está por ver. Lo que es innegable es que Ana Rosa ha salido ganadora de la lucha interna entre productoras que impulsó el anterior consejero delegado, Paolo Vasile, como parte de su forma de gobernar Mediaset en un remedo del 'divide y vencerás'.

La entrega de buena parte de la parrilla a Ana Rosa supone, además, una derrota clara para La Fábrica de la Tele. Pero, dentro de ese universo, hay un 'príncipe destronado' que estos días debe andar rumiando su propia derrota personal y profesional después de haber llegado, incluso, a abjurar de Vasile -su valedor- para 'pelotear' a un comprensivo Salem que ha pasado de él. De todo esto también hay tela que cortar. ¿O no, Jorge Javier?

Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana