La televisión asturiana se paraliza por la trágica muerte de una periodista

La cadena autonómica del Principado, que anunció en directo el triste suceso, se viste de luto por la muerte de una compañera al sufrir un accidente cuando se dirigía a su puesto de trabajo.

La TPA, la televisión autonómica del Principado de Asturias, está de luto. Este jueves, sobre las 13:35 horas, un miembro del equipo Conexión Asturias fallecía repentinamente en un terrible accidente de tráfico. María Bretón, periodista de la cadena, chocaba frontalmente contra otro vehículo en el kilómetro 2 de la carretera AS-116 cuando se dirigía a su puesto de trabajo, perdiendo la vida al instante. Los compañeros del programa, el más visto de la autonómica, aún en shock, y capitaneados por su presentador, Marco Rodríguez, anunciaron al inicio del espacio, en directo, la terrible noticia y enviaron un cariñoso mensaje a la familia de María.

Así, a las 18:33 horas comenzaba Conexión Asturias anunciando esta terrible pérdida, compañera y coordinadora de contenidos del programa. "Hoy no tenemos escaleta porque María, de camino a nuestra redacción, se nos ha ido en un accidente, estamos consternados, en estado de shock", comunicaba con la voz entrecortada. "Conexión Asturias nació hace 17 años con el motivo de entretenerles, de divertirles, y hoy es imposible", siguió comunicando el presentador. "Todavía no hemos asimilado lo que ha sucedido, pero comprenderán que hoy no podemos entretenerles porque estamos muy muy dolidos. Y, de hecho, todavía no nos damos cuenta de lo que ha sucedido", explicaba.

Tras esto, el presentador Conexión Asturias se disculpaba con los pueblos y fiestas en los que tenían previsto estar para realizar el programa y que, al comunicarles la terrible noticia, comprendieron la situación. "Siempre arrancamos con un muy buenas tardes y muy alto, hoy es el peor día en la historia de este programa. Nunca pensamos que podríamos arrancar un Conexión Asturias con uno menos de nuestros compañeros, con uno menos de los miembros de nuestra familia", puntualizaba Marco, para acto seguido señalar que el programa sería muy distinto al habitual. Después hubo palabras para la familia de la periodista: "Si los que estamos aquí, en control somos su familia profesional, hay unos amigos y familia de sangre que no nos imaginamos cómo están".

Acabo de enterarme de la terrible noticia. Comparto vuestro dolor, el inmenso dolor, que ahora sentís.

Un abrazo a todas las personas que formáis el equipo de @conexiontpa y mi emocionado recuerdo a María Bretón, fallecida en accidente de tráfico.



Al conocerse este terrible suceso, los mensajes de condolencia por la pérdida de la trabajadora asturiana no han cesado. El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, escribió un mensaje a través de sus redes sociales tras enterarse del fallecimiento: "Comparto vuestro dolor, el inmenso dolor, que ahora sentís. Un abrazo a todas las personas que formáis el equipo de @conexiontpa y mi emocionado recuerdo a María Bretón, fallecida en accidente de tráfico". La periodista llevaba poco más de cinco años como coordinadora de contenidos en Conexión Asturias. Antes de esto, realizó la misma tarea en otros magazines de la cadena como Pasa la tarde o De hoy no pasa. María, nacida en Avilés y de 42 años, estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid, hizo prácticas en los servicios de prensa del Parlamento Europeo y desde hace diez años trabajaba para Proima Zebrastur, la productora de Conexión Asturias.