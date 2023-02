De la Morena y su noche de 'celestino' entre Florentino Pérez y Javier Tebas

El presentador de 'El Larguero' ha charlado con el del Partidazo de COPE, Juanma Castaño, y le ha confesado el día en el que intentó reconciliar al presidente del Real Madrid y al de La Liga

Este lunes 13 de febrero se ha celebrado el Día Mundial de la Radio. Como viene siendo costumbre en estos últimos años, en esta fecha se reúnen los comunicadores más importantes de nuestro país para contar sus experiencias y demostrar también que, a pesar de todo y de que siempre existen roces, la relación entre ellos es buena.

Ha sido también el caso de José Ramón de la Morena y Juanma Castaño, dos de los máximos representantes del periodismo deportivo y concretamente de los programas de noche. Con motivo de este día tan especial se han unido para contar diferentes anécdotas y experiencias. De estas últimas tiene más que de sobra el presentador de El Larguero, ahora de Ondacero, que ha acudido a la casa de Juanma Castaño: el Partidazo de COPE.

Entre muchas historias que se contaron, hay que destacar una que junta tres nombres realmente potentes y llamativos dentro del mundo del fútbol: primero el del propio José Ramón de la Morena, segundo el del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y tercero el del presidente de la Liga, Javier Tebas. Alguno pensaría en el dicho de "demasiados gallos en el mismo corral", pero coincidieron por un buen motivo: intentar su reconciliación.

Tebas y Florentino se hacen daño mutuamente. Los intereses son tan distantes que se ha hecho una brecha brutal

Al menos esa era la intención del propio De la Morena, que organizó esta cena a petición de Javier Tebas para intentar calmar la tensa situación que viven desde hace tiempo los máximos dirigentes del club blanco y de la máxima competición de fútbol de nuestro país. Esta cita fue en 2016 y el tiempo ha demostrado que no, no ha sido posible que se lleven bien.

Juanma Castaño lanzaba la pregunta: "¿Alguna vez has intentando poner paz entre Tebas y Florentino?". Fue entonces cuando el periodista de Ondacero confesó que actuó de 'celestino' y preparó una cena en su casa. Cena que él solo organizó pero no presenció.

"Un verano Tebas me dice si podemos cenar los dos con Florentino. Le dije: yo os junto, pero no ceno con vosotros porque sé lo que va a pasar", asegura el presentador de El Larguero, que confiesa que los dejó solos y se fue a ver una película con su mujer al salón. Una reunión que, en principio, pareció surgir efecto, pero que se quedó en una intención ya que poco después volvieron con su guerra particular.

"Estuvieron como dos horas, de 21 a 23, y aparentemente salieron bien. Al acabar se dieron la mano, se despidieron y se marcharon. Luego eso se crispó más y la situación ahora es Rusia-Ucrania", concluye la anécdota De la Morena, que ha insistido en un mensaje sobre esta 'pareja': "Tebas y Florentino se hacen daño mutuamente. Los intereses son tan distantes que se ha hecho una brecha brutal".