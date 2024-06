Alvise declara la guerra a El País y al Grupo Prisa se le acaba la fiesta

Cruce de acusaciones entre el activista sevillano y el periódico, que ha acabado provocando un gran revuelo en las redes sociales.

Los tres escaños que el activista Alvise consiguió en las elecciones europeas del pasado domingo siguen dando mucho de qué hablar. El sevillano obtuvo más de 800.000 votos y, fiel a su estilo tendencioso, anuncia que este viernes puede haber novedades, ya que es el día fijado para que se realice el recuento oficial de las papeletas.

Sea como fuere, el nombre de Alvise Pérez se ha convertido en habitual tanto en el Parlamento, donde Pedro Sánchez lo citó de manera continuada para socavar al Partido Popular, como en los medios de comunicación, sorprendidos por su más que notable impacto en los recientes comicios.

Jiménez Losantos ya habló de él a comienzos de semana y ahora resulta que El País también estaba interesado en conocer un poco más a Alvise. Para ello, el periódico del Grupo Prisa había concertado con el exasesor de Toni Cantó una entrevista que se iba a llevar a cabo este mismo jueves. Sin embargo, todo ha saltado por los aires y, al menos por ahora, no habrá conversación entre El País y la revelación de las últimas elecciones.

Ha sido el propio Alvise el que ha contado lo sucedido, según su propia versión, claro, a la legión de seguidores de la que presume en redes sociales. Bajo el presuntuoso título de Las noticias de verdad, el sevillano dice que ha cancelado la entrevista tras exigir "grabarla para evitar manipulaciones".

Según Alvise, "el periódico de Prisa no aceptaba que tuviera por escrito derecho al uso de los brutos si entendía que se hubieran manipulado sus respuestas, tal y como ya pasó en una entrevista previa en ese mismo medio". También es opinión del sevillano que, después de esta negativa, la reacción de El País haya sido publicar un artículo de opinión titulado Alvise y el bucle pornográfico.

Las "verdades" de Alvise:

1 @el_pais accedió a que grabara la entrevista, para disipar sus miedos, no a que la difundiera, porque los periodistas de EL PAÍS no trabajamos para él

2 En EL PAÍS los escritores no hacen artículos al dictado de madrugada Quizá en el mundo de Alvise sí pic.twitter.com/aAYbb1MSTy — miguel gonzalez (@mgonzalezelpais) June 13, 2024

Por supuesto, ha habido respuesta por parte de El País, en este caso, a través del periodista Miguel González, que es el reportero del Grupo Prisa que habitualmente cubre la actualidad de Vox. Según el periodista, "El País accedió a que grabara la entrevista, para disipar sus medios, no a que la difundiera, porque los periodistas de El País no trabajamos para él". "En El País los escritores no hacen artículos al dictado de madrugada Quizá en el mundo de Alvise sí", ha concluido González.