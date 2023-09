Gonzalo Miró, desnudo ante Susanna Griso en 'Espejo Público'... pero tiene truco

El colaborador de Antena 3 ha sido utilizado como conejillo de indias en el matinal, con su autorización, para mostrar cómo se podrían haber originado las imágenes del caso de Almendralejo.

Espejo Público, el matinal diario de Antena 3 que presenta Susanna Griso ha tratado el caso de Almendralejo (Badajoz), donde un grupo de padres ha denunciado que sus hijas menores han sido chantajeadas con fotos de ellas desnudas. Este suceso, además, cobra mayor gravedad porque se trata de desnudos falsos que han generado los presuntos extorsionadores con Inteligencia Artificial. Los padres de esas menores afectadas, las imágenes "se habrían compartido en páginas pornográficas", con el temor de que puedan haberse divulgado datos personales.

El programa de Atresmedia ha recurrido a un conejillo de indas, Gonzalo Miró, quien además no sabía nada de lo que estaba preparado, para hacer una polémica demostración y así mostrar lo ocurrido en Almendralejo. El asunto, el caso de Almendralejo, ha generado un avivado debate en el plató de Espejo Público, siendo precisamente el colaborador quien más implacable ha estado al dar su opinión: "Esto habla más del machismo de la sociedad, porque estamos hablando solo de fotos de mujeres, pero no de hombres que se están distribuyendo. No sé si tiene mucho peso saber si es por maldad o por broma. El desconocimiento del delito no les exime de responsabilidad. Con lo cual, si no lo sabían, cuando les caiga la pena o la multa, ya lo sabrán".

El desnudo de Gonzalo Miró en Antena 3

Tras esta opinión de Miró, Miquel Valls, copresentador del programa junto a Susanna, ha conectado con Sergio Retuerto experto en IA (inteligencia artificial). Este especialista tecnológico ha desvelado el encargo que le habían hecho desde el equipo del programa: "Te hemos mandado una foto de uno de nuestro colaboradores, es de Gonzalo Miró, le hemos pedido permiso. ¿Cuánto has tardado en desnudarle?", preguntaba el presentador. En ese momento, se podía ver al colaborador totalmente desnudo y con sus atributos pixelados. Sin embargo, aunque parecía completamente real, se trataba de un desnudo artificial mediante la IA.

Fotografía de Gonzalo Miró manipulada con Inteligencia Artificial.

"Te ha tocado", soltaba Susanna entre risas. Gonzalo, cuya cara era un poema al verse en esa pantalla y cómo estaba, soltó un "ya me lo temía". La reacción del tertuliano ha sido curiosa, pues no se lo ha tomado mal, pero sí que ha cuestionado al equipo de Espejo Público por haber 'blureado' su supuesta zona noble que, como decimos, no es real: ¿Por qué me pixelais?, preguntaba con sorna. "Aquí nos hemos reído con permiso de los padres porque a Gonzalo Miró le han puesto muy cachas y tal. ¿Pero qué pasaría si esta misma imagen no fuese una fotografía estática y fuera en movimiento?", se interesaba la presentadora de Antena 3. "Es mucho más difícil", reconocía Sergio, ya que sería mucho más complejo y costoso conseguir esa misma perfección con imágenes en movimiento.