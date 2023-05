El equipo médico de Got Talent: All Stars obligado a intervenir por lo que pasó

Los servicios médicos del concurso de Telecinco tuvieron que intervenir por la lesión de uno de los participantes del programa.

"Got Talent: All Stars" ha vivido un momento de alta tensión en su último programa emitido cuando uno de los miembros del grupo de acróbatas Wonsembe ha tenido que retirarse de la actuación por haberse lesionado mientras participaban en el concurso.

El grupo de acróbatas, que son provenientes de Francia, acudían el escenario de "Got Talent: All Stars" con el objetivo de impresionar y emocionar al público de Telecinco y al jurado del programa, que en esta edición estuvo compuesto por Edurne, Risto Mejide y Paula Echevarría, los tres jurados habituales, a los que acompañó Carlos Areces, el invitado en esta quinta gala.

Pero la actuación del grupo Wonsembe se vio truncada cuando uno de los miembros se lesionó a mitad del número. A pesar de la lesión, el herido continuó con el número y lo terminó como si no hubiera pasado nada, pero fue justo al finalizar cuando no pudo ocultar que se había dislocado el hombro.

Los médicos tuvieron que atender a un miembro de Wonsembe

El portavoz del grupo intentó restarle importancia a la lesión, asegurando que "no pasa nada, estamos acostumbrados". Pero el equipo de "Got Talent: All Stars", que desde que se vio un comportamiento extraño se centró en ese miembro, decidió que era mejor que el herido saliera del plató y, acompañado por Santi Millán, fuera atendido por los servicios médicos del programa.

A pesar de todo, los compañeros del acróbata que estaba siendo atendido por los médicos, quisieron explicar lo que había sucedido y sacar un mensaje positivo: "Pensamos que es importante dar esta imagen. De donde nosotros venimos, hay que luchar para poder ser los mejores, y a veces se producen lesiones. Son cosas que pasan. Lo importante es ser fuerte mentalmente para poder ser los mejores, y a veces se producen lesiones. Son cosas que pasan. Lo importante es ser fuerte mentalmente para poder hacer frente a todo".