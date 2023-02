Ana Morgade sorprende por Twitter con la peor noticia para sus seguidores

La presentadora de TVE ha recurrido a la popular red social azul para informar la decisión que ha tomado con respecto a "Vamos a llevarnos bien", el formato de la televisión pública.

Ana Morgade ha dado, posiblemente, una de las peores noticias de la historia de la televisión a todos sus seguidores. "No ha podido ser", comenzaba la presentadora de TVE su mensaje de Twitter, anunciando que su nuevo programa, Vamos a llevarnos bien, el cual se estrenaba el pasado martes en La Uno, ha sido suspendido y que, en el caso de volver, no seguirá con ella al mando. La cadena pública ha retirado de la parrilla una de sus grandes apuestas después de su estreno, contando con una sola entrega emitida. Pero al no conectar con la audiencia, 4,8% de cuota, se ha decidido suspender temporalmente el formato.

La intención de RTVE es volver con este programa de humor, después de reformatearlo, grabar más entregas y emitirlas en una fecha próxima al verano. Pero si lo hace, Morgade ya no estará al frente, pues ella mismos señala en Twitter los motivos de esta decisión, aludiendo que tiene otros compromisos apalabradas y no podrá encabezar la próxima etapa de Vamos a llevarnos bien: "Yo no puedo estar en él, tengo otras aventuras apalabradas", escribía.

TVE suspende un programa que ha durado un día

Con esta particular carta de Ana Morgade en Twitter se pone fin, por ahora, al recorrido de un formato, cuya historia ha durado poco más de una semana. El pasado 6 de febrero, TVE presentaba a todo el mundo Vamos a llevarnos bien, su nueva apuesta de humor. Al día siguiente, la humorista se ponía al frente del mismo en La Uno, acompañada por Miki Nadal, Miguel Maldonado, La Terremoto de Alcorcón y María Gómez. Y este viernes 10 de febrero, tres días después de su debut, la presentadora daba a conocer esta decisión. Y hasta aquí, Vamos a llevarnos bien.

Ahora, el futuro de este programa está en manos de la productora, The Pool, y de la propia cadena. Ambas trabajarán mano a manos para darle una vuelta al formato con el fin de encontrar una fórmula que sea atractiva y que, como señala Ana Morgade no hagan "menos audiencia que el teletexto". La humorista, además, ha aprovechado su mensaje de Twitter para despedirse del proyecto al que entró "muy ilusionada" y que "no va a continuar".