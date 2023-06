Iñaki López desaparece de La Sexta, otra vez, y Cristina Pardo explica el motivo

La presentadora de 'Más vale tarde' comenzaba este lunes el programa sin su compañero, teniendo que enfrentarse sola a las bromas de Dani Mateo sobre la ausencia de este.

Las buenas costumbres no se pueden perder. Eso es lo que pensará Dani Mateo cada día que conecta con Más vale tarde. Así, como es habitual, el presentador de Zapeando daba paso a su compañera Cristina Pardo, quien hacía acto de presencia en solitario, lo que provocó cierta extrañeza por parte del equipo del programa de sobremesa de La Sexta. Pero, para que no hubiese conjeturas, la presentadora se encargó de explicar el motivo por el que Iñaki López no se encontraba junto a ella en el plató.

"Déjame que empiece con una noticia de última hora. Y es que Iñaki López ya ha sido padre", comunicaba Pardo a Mateo y, por supuesto, a toda la audiencia. Esta buena noticia, además de provocar la alegría de todo el plató, hizo que el presentador de Zapeando bromease con ello, sobre todo, a raíz de que su colaborador Quique Peinado señalase que ya lo era: "Ha vuelto a ser padre, ya ha salido del horno, ya está hecho a baja temperatura". Y Pardo, lejos de cortar el rollo, la de Más vale tarde se sumó al juego.

Cristina Pardo habla de la paternidad de Iñaki López

"Por fin podemos decir que Iñaki falta a trabajar por un buen motivo", apuntaba la presentadora de La Sexta haciendo mención a la ausencia de su compañero en los últimos meses debido a su desprendimiento de retina, que lo tuvo de baja un tiempo. Así, gracias a Pardo se conocía que Andrea Ropero, colaboradora de El Intermedio, y el presentador de Más vale tarde volvían a ser padres de su segundo hijo, que además estuvo ingresado hace unos meses: "El motivo de que yo esté sola hoy es que Iñaki ya ha sido papá", empezaba a dar la buena nueva, mandando, después, todo su cariño a la pareja.

"Iñaki y Andrea ya tienen a su bebé, ha nacido esta tarde. Desde aquí le mandamos un beso muy grande", continuaba la presentador de La Sexta para después dar parte del estado de madre e hijo: "Están todos bien; Andrea, guapísima, Iñaki… como siempre. Nos alegramos muchísimo por ellos, que lo disfruten. Ahora en vez de uno son dos, el doble de… todo", finalizaba Pardo, acabando su mensaje con un "enhorabuena" de ella y por parte del resto de compañeros del programa de tarde de La Sexta.