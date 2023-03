Jiménez Losantos ya tiene nuevo enemigo y Twitter es el campo de batalla

Las constantes críticas a Vox y los comentarios respecto a El Yunque han provocado el tremendo enfado de Marcial Cuquerella, hasta hace semanas CEO de la cadena de televisión 7nn.

Federico Jiménez Losantos lleva meses soltando estopa contra las políticas de Vox y las tendencias ultracatólicas y sectarias que, a su juicio, están liderando la formación presidida por Santiago Abascal. Estas críticas están suponiendo que muchos seguidores tradicionales del comunicador de Esradio no entiendan la nueva deriva del aragonés. En su momento, ya fueron destacables las palabras de César Vidal, en las que acusaba a su antiguo socio empresarial de "venderse" a las políticas del Partido Popular en busca de publicidad institucional.

Además de Vidal, a Losantos le ha salido un nuevo enemigo, que no ha podido frenar sus impulsos y esta misma mañana ha llenado Twitter de lindezas contra el comunicador de Esradio. Se trata de Marcial Cuquerella que, hasta hace solo unas semanas, era el CEO de 7nn, canal de marcada tendencia derechista que se puede ver a través de las redes sociales y de la TDT.

"Federico el Grande en Esradio sigue con la matraca de los yunqueros de Vox. Que no Federico, que aquí el único que intenta manipular eres tú que has perdido medio millón de oyentes desde pandemia insultándoles cobrando del PP. Que todos saben que como estratega eres un indigente", ha comenzando comentando Cuquerella después del último comentario de esta mañana crítico de Losantos hacia las políticas de Vox.

Cuquerella asegura que Jiménez Losantos es un mentiroso, "no dices la verdad ni al médico", dice, le tilda de "septuagenario acomplejado" y duda mucho de su categoría periodística. "Hace siglos que no das una exclusiva. Los que te escuchan lo hacen para reírse de tus ocurrencias. No tienes ninguna influencia social ni siquiera en el PP, hasta que se den cuenta y dejen de pagarte por ese trabajo de zapa que intentas con Vox".

"Una mente maoísta totalitaria"

Y, sobre las referencias diarias de Losantos respecto a El Yunque, Cuquerella ha sido igual de rotundo. "Te la han colado con lo del Yunque, Federico. Vox defiende unos valores porque realmente está convencido de ellos. Tu mente maoísta totalitaria no entiende que alguien pueda pensar por libre sin recibir tus instrucciones. Deja de hacer el ridículo, que tu casta ya se extinguió".