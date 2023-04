Ramón García se juega su puesto como presentador ante un divertido sustituto

El mítico comunicador de TVE "deja al frente" de 'En compañía' a uno de sus invitados, al que le pidió que diera paso a publicidad, regalando a Twitter un momento único y gracioso.

Si hay algo que guste mucho en el mundo de la televisión, por la de contenido viral que puede dar, es la improvisación. Si a eso, le sumamos que la improvisación involucra a personas mayores y a Ramón García, el clip para Twitter ya está asegurado. Este lunes, en el programa En Compañía que presenta en CMM, el mítico rostro de TVE se encontraba charlando con sus invitados, cuando se le ocurrió improvisar antes de irse a publicidad, involucrando a uno de los presentes.

De todos los que se encontraban sentando con él, solo uno de ellos tenía el perfil de "víctima" y que, además, podía dar bastante juego en su artimaña. Con lo que no contaba Ramón García es que ese hombre, sin quererlo, provocaría una situación divertida que llegaría a Twitter, donde quedará guardado en la amplia biblioteca audiovisual de la popular red social. Todo empezó con una "salida" del presentador de CMM y un paso a publicidad fallido.

El sustituto de Ramón García en CMM

Ramón García empezó a dejar caer que tenían que ir a publicidad, mencionando que antes, en los descansos, la gente salía a fumar. "En tos lo trabajos se fuma, Ramón", recordaba este hombre, que pasó a convertirse, sin querer, en el objetivo del presentador de CMM para su próxima trastada. Tras hablar durante unos segundos que no se puede fumar ya en los trabajos y que, obviamente, es malísimo para la salud, el vasco le indicaba que se iban a ir a publicidad y "tú vas a mirar a esa cámara", empezaba a lanzar su improvisación, a la vez que le señalaba a la cámara de la luz roja.

"Yo me voy a hacer pis y vengo ahora. Y como tú vas a ser el presentador para cuando yo no esté, para que vayas soltándote, tú miras allí (señala la cámara) y vas a publicidad", volvía a repetirle Ramón a su invitado, al ver que se reía y parecía no enterarse. "Vamos a por unos anuncios y luego volvemos. Lo que tú quieras. A tu bola, que tú lo haces muy bien. Voy al baño. Tú ahí, al rojo", le volvía a decir, mientras se daba la vuelta para irse. Pero el invitado no pilló lo que tenía que hacer, provocando que el presentador de CMM se diese la vuelta y le repitiera lo que tenía que hacer. Y esta vez sí. "Venga, vamos a publicidad", anunciaba este hombre, mientras que Ramón García corría y le gritaba que lo hiciese. Este momento provocó, además, que todos los presentes en el plató de En compañía estallasen en carcajadas.