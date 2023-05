Glòria Serra, en shock ante Dani Martínez por uno de sus reportajes más vistos

La presentadora de La Sexta desvelaba las consecuencias de uno de los capítulos de 'Equipo de Investigación' más vistos, mencionando su repercusión aunque no seguía la temática habitual.

Si por algo es muy conocida Glòria Serra es por los reportajes que realiza en Equipo de investigación. En ellos no siempre sus protagonistas están en apuros, pues hay algunos que son más que beneficiosos para quienes están bajo la lupa de la periodista. La presentadora de La Sexta ha sido una de las invitadas del último Martínez y Hermanos, el programa que presenta Dani Martínez en Movistar Plus, que junto a Manuel Quijano y el exjugador de baloncesto José Calderón disfrutaron del formato del de León.

Movida por la cercanía de su presentador, por la compañía y por el ambiente del programa, Serra acabó explicando en el programa las consecuencias que tuvo uno de sus reportajes más vistos y repetidos de todo Equipo de Investigación. Bajo el nombre de 'La guerra del céntimo', este capítulo investigaba a una cadena de panaderías española que estaba vendiendo los cruasanes a un precio bajísimo. Este sería uno de los primeros reportajes sobre consumo, así que la propia presentadora creyó que su público, acostumbrado a otro tipo de contenidos, no lo vería. Pues, se equivocaba.

Las consecuencias del reportaje de Glòria Serra

La audiencia de Equipo de investigación está acostumbrada a historias truculentas de narcotraficantes, asesinos y corruptos, por lo que Serra no esperaba que se enganchasen al sorprendente caso de los cruasanes ultrabaratos que no escondían ningún misterio, ya que simplemente era una forma de atraer clientes. "El programa arrasó contra todo pronóstico. Es el más querido por la audiencia", explicaba la de La Sexta a Martínez y a los presentes en el plató de Movistar. Pero es que el reportaje en cuestión no sólo gustó a los seguidores de Equipo de investigación, sino que también la empresa pudo sacar provecho.

Pero la historia no quedaría ahí, pues años después, y así lo contó Serra, se encontró "al jefe de marketing de la empresa de los cruasanes y le dije: 'Me tenéis que perdonar porque vaya abuso'. Y me dijeron: 'No, estamos encantados porque cada vez que se remite el programa tenemos un montón de llamadas para montar franquicias, y la gente se tira a comprar cruasanes como loca", señalando que el hombre estaba feliz. Equipo de investigación ha contado con muchos reportajes interesantes, como en el que Serra consiguió frenar a una vaca que se le acercaba por la espalda: "Me giré, me vio la cara y se quedó ahí parada 15 minutos", provocando la risa del público y los presentes.