Lo que ya no puede hacer Jorge Javier Vázquez en Mediaset a partir de ahora

El grupo de comunicación ha endurecido su Código Ético, incluyendo nuevas normas, que afectarán directamente a "Sálvame", entre las que se encuentran abandonar el plató en directo.

Mediaset sigue inmerso en los cambios, después reestructurar su cúpula directiva. A la histórica decisión de abrirse a nuevos contenidos editoriales, reduciendo de forma significativa el foco hacia una lista de famosos personajes, se añade un nuevo Código Ético que afectará a todos los programa de Telecinco y Cuatro. Esta medida ha sido impulsada por el nuevo consejero delegado del grupo de Fuencarral, Alessandro Salem, quien llevó este reglamento al Consejo de Administración para su aprobación, tal y como han señalado algunos medios como El Mundo y verTele.

La nueva cúpula de Mediaset quiere acabar con algunas prácticas que se producen mediante una serie de principios éticos que rigen ya desde este mismo lunes, 20 de febrero. Esta nueva normativa es obligatoria y, además, según se especifica en el escrito, "no se tolerará ningún incumplimiento", ya que, de lo contrario, se considerará una "falta laboral" y, como tal, contará con una sanción. Todos los trabajadores, tanto externos como internos del grupo de Fuencarral, ya tienen este documento. Este "nuevo" Código Ético mantiene los apartados que se aprobaron en 2011, pero cuenta con un epígrafe extra, el cual determinará el rumbo hacia el que quiere dirigirse Mediaset.

El nuevo código ético afecta principalmente a "Sálvame"

Este nuevo punto incluido en el Código Ético se titula Principios rectores en programas de entretenimiento y en él se hace alusión a la realización de discursos políticos en los diferentes espacios televisivos. "Los programas de entretenimiento son eso mismo, de entretenimiento y, por lo tanto, sus presentadores y colaboradores deben abstenerse de emitir opiniones, preferencias o comentarios políticos en el seno del programa", refleja el escrito, dejando patente que solo se va a permitir este tipo de comentarios en aquellos formatos que cuenten con una sección de actualidad política, como sería el caso de El programa de Ana Rosa, en Telecinco. Eso sí, salvo en esas secciones, para el resto de contenidos "la regla es la misma".

Así, se va a poner fin, entre otras cuestiones, a las intervenciones de Jorge Javier Vázquez en las que que comparte diferentes aspectos de su ideología política. En los últimos años, el presentador de Sálvame se ha erigido como uno de los comunicadores de televisión más críticos con la derecha política española. Es más, a través de sus redes sociales, el de Telecinco criticaba recientemente "la manipulación cutre" de Isabel Díaz Ayuso sobre los informativos de Telemadrid. Aunque en esta ocasión no ha sido en el formato de Mediaset, el catalán no tiene ningún reparo en hacerlo ante las cámaras.

Mediaset España incluye un nuevo punto a su Código Ético

Pero esta renovación del Código Ético no afecta solo a Sálvame, sino que hay otros programas de entretenimiento que también se han visto afectados como son Viernes Deluxe, Got Talent, Supervivientes o 25 palabras. Por otro lado, quien se "libra" de esta norma es El Programa de Ana Rosa al contar con una mesa de actualidad política. Pero "el terremoto" no queda ahí, pues se incluyen más cambios, explicados a lo largo de ocho puntos, que afectan especialmente al programa de Jorge Javier Vázquez.

Con esto, ningún presentador, ni colaborador debe "atacar o criticar a ningún otro programa de la compañía o a sus presentadores y colaboradores". De esta manera, se pone fin a la guerra abierta, con dardos cruzados en ambas direcciones, entre La Fábrica de la Tele y Unicorn Content a raíz del estreno de la docuserie de Rocío Carrasco. Además de esto, prohíbe a presentadores y colaboradores abandonar en directo el plató, sin causa justificada. En el caso de incumplir esta norma, "se tendrá por definitiva a efectos contractuales". Del mismo modo, los contenidos y el lenguaje utilizado en cada programa "deben ser acordes a la franja horaria en la que se emite".

Pero esto no queda así, pues Mediaset ha incluido un epígrafe en el que asegura que, en los programas de entretenimiento, no se podrá revelar datos personales de terceros "que no sean notoriamente públicos" y otro en el que queda prohibida cualquier "manifestación publicitaria que no haya sido previamente comunicada por escrito a Publiespaña".