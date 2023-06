Dani Mateo no perdona a 'Zapeando' por la encerrona en directo: "No me gusta"

El presentador de La Sexta celebraba este jueves su 44 cumpleaños y sus compañeros quisieron darle una sorpresa durante la emisión del programa, pero al humorista no le hizo ninguna gracia.

Para Dani Mateo el primer día de junio es muy especial, ya que es su cumpleaños. El presentador de Zapeando cumplía este jueves 44 años y desde el programa de La Sexta quisieron darle una sorpresa que pensaron haría ilusión al también humorista: la aparición de sus padres por videollamada. Y es que, se pudo ver de dónde ha sacado el presentador su forma de ser y su personalidad. Pues, más allá de felicitarle en directo, los padres de Dani Mateo no dudaron en dejar mal a su hijo al desmontar algunas de las anécdotas que ha contado a lo largo de su etapa como presentador de Zapeando.

Cristina Pedroche fue una de las ejecutantes del plan, ya que ella fue la encargada de advertir a su compañero que había una sorpresa para él: "Hemos llamado a alguien que quiere felicitarte", le decía la colaboradora. Este mensaje puso nervioso al de La Sexta, pues el equipo del programa le había hecho una encerrona: "No me gusta nada esto", aseguraba el humorista, antes de ver a sus padres en la pantalla. Acto seguido, le pedía a su madre que no se emocionase "que sabes que lo paso muy mal" y esta le hizo caso, pues el buen rollo imperó durante toda la conexión.

La sorpresa en directo a Dani Mateo

"Dani nunca ha sido normal", soltaba la madre del presentador, que empezó a contar algunas anécdotas de su hijo y desatando las risas de todo el público en plató. "Dani era un niño muy bueno, eso sí que es verdad. Muy sensible, muy simpático, no paraba de hacer bromas. Como ahora, pero ahora es menos bueno", añadía la buena mujer entre risas. Y si el de La Sexta intentaba cortar la conexión, sus compañeros tomaban la palabra para ponerlo entre las cuerdas. Por ejemplo, Miki Nadal les preguntó si todo lo que les había contado era verdad o se lo inventaba: "No, Miki, no. Dani cuenta cosas que tienen algo de verdad, algo de realidad", respondía la madre de Dani Mateo.

Pero la mujer no se quedaría solo en ese comentario, pues se aventuró a relatar el día que casi lo mata por jugar con una jeringuilla durante la visita a un amigo enfermo: "No lo maté allí de milagro. Esa noche, que era San Juan, estuvo llorando todo el tiempo, pero no tocó un solo petardo. Pero la verdad es que era muy bueno, tengo que decirlo", confesaba la madre del presentador. Después de ver la que le habían liado, Dani Mateo lanzaba una advertencia a sus padres: "Conociéndome como me conocéis, la próxima vez que os llamen para una cosa de estas, decid que estáis ocupados", les pedía antes de despedirles. "¡Cómo vamos a decir eso si estamos jubilados!", le replicaba su madre con mucha sorna.