Arús alucina con el intercambio de zascas entre Matías Prats y Mónica Carrillo

Los populares presentadores de los informativos de Antena 3 han dejado un nuevo momento icónico que ha sido recogido por el matinal de laSexta tras viralizarse en redes sociales.

Los diferentes matinales de televisión han comenzado, como no podía ser de otra manera, con la actualidad política muy presente. La celebración de las elecciones catalanas este domingo 12 de mayo ha ocupado parte de estos programas. Pero la actualidad social también ha estado muy presente. De hecho, en Aruser@s tiene un espacio muy importante, pues se repasa 'de cabo a rabo', colándose, incluso en la sección 'zascas' del espacio de laSexta que presenta Alfonso Arús.

En este tramo de Aruser@s, se han analizado los mejores 'zascas' de los últimos días y que, en la mayoría de las ocasiones, se hacen virales en redes sociales. Una sección en la que se han colado este lunes Matías Prats y Mónica Carrillo. Los presentadores de los informativos de Antena 3 en su edición del fin de semana se han convertido en protagonista por el intercambio de cortes que a veces se hacen durante las emisiones del espacio de noticias.

Los 'zascas' de Matías y Mónica en laSexta

Cuando llegó esta sección de Aruser@s, el presentador de laSexta anunció el vídeo como "el cruce de zascas entre Matías Prats y Mónica Carrillo por el teléfono fijo" en Antena 3 Noticias. En las imágenes, se podía ver al conocido presentador de Atresmedia contestando a un teléfono: "Sí, dígame. No puedo atenderle, estoy en directo", decía, antes de ser cortado por su compañera. "¿Tú siempre contestas como Matías Prats?", le preguntó Mónica Carrillo con una sonrisa. La respuesta del periodista, como suele ser habitual, fue sensacional: "Casi siempre". Esta actuación se produjo en directo, a modo de previa a la noticia de que el 42% de los españoles no utilizan ya el teléfono fijo en sus hogares: "Este gesto ya casi está pasando a la historia", apuntó Prats.

El presentador de Antena 3 resaltó que ese dispositivo, sobre todo con la llegada de los móviles, está pasando a la historia. Acto seguido, señalando que "el 42% de los españoles no lo usa. Tú entre ellos, Mónica", soltando un zasca a su compañera, que replicó con un "ni tú, o no tanto". Los tertulianos del matinal de laSexta presentes en el plató no han podido aguantar la risa por este cómico momento entre los dos presentadores, quienes han demostrado siempre llevarse muy bien y tener buena sintonía. "Es que con la manera con la que descolgó el teléfono y contestó Matías Prats, Mónica estaba diciendo: 'mucho no utilizas tú el fijo", han señalado en Aruser@s. Además, han destacado la capacidad de actuar de ambos en una gran performance en plenos informativos. La complicidad entre los dos presentadores permite que momentos como este se produzcan con total naturalidad en las emisiones de Antena 3.