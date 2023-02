Jordi Évole se sincera con Pablo Motos y cuenta por qué dejó "Salvados"

El presentador de La Sexta ha visitado "El Hormiguero" de Antena 3 para promocionar la nueva temporada de "Lo de Évole" y ha terminado desvelando qué le llevó a decir adiós a "Salvados".

El Hormiguero ha cerrado la semana con un invitado de la casa. Jordi Évole volvía a pisar el plató de Antena 3 para sentarse junto a Pablo Motos y hablar de la nueva temporada de Lo de Évole, el programa que tiene el catalán en La Sexta y cuyo estreno está previsto para el domingo 19 de febrero. Para esta primera entrega, el formato va a entrevistar a Macarena Olona, tocando su polémica salida de Vox. Un encuentro que, además, marcará un antes y un después.

"Esta temporada vas a hacer cosas distintas, y vas a entrevistar a Macarena Olona, pero ya no entrevistas a políticos en general. ¿Has dejado de ser el follonero aunque todo el mundo el día que te mueras te llamará el follonero?", preguntaba Pablo Motos a su invitado. "Yo no tengo ningún problema con eso, pero igual he dejado de serlo un poquito, sí. Yo creo que hay que ir evolucionando y haciendo transiciones en tu vida personal y profesional. Las mías son muy lentas pero van llegando", respondía Jordi Évole a modo de reflexión.

La confesión de Évole sobre "Salvados"

Esta respuesta de Évole dio pie a tratar un tema muy vinculado al presentador de La Sexta, pues durante muchos años estuvo al frente de Salvados. Motos se interesó en el verdadero motivo que llevó al catalán a decir adiós a este formato. "Era un programa muy exigente y había que estar muy en forma para poder hacer ese programa, y empezaba a no estar tan en forma", comenzaba a explicar, añadiendo que "y ahora es como en la última temporada de Xavi Hernández en el Barcelona, que jugó diez partidos, pues yo estoy en eso. Jugar diez partidillos que son los diez programas que hago".

Jordi Évole, de esta manera, reflejaba lo implicado que estaba en su nuevo programa, Lo de Évole, enfatizando que "hago diez programas al año e intento que sean los mejores del año. Al menos que hago yo, no hay equivocación ahí. E invertimos mucho dinero y esfuerzo en hacer esos programas. Entonces, el de Macarena Olona yo creo que va a pegar fuerte", añadía, invitando así a todo el mundo que estaba viendo Antena 3 y El Hormiguero a ver el estreno de la nueva temporada. "¿Te intimida el hecho de entrevistar a Macarena Olona por la campaña que te van a hacer desde la izquierda contra ti?", se interesaba Pablo Motos, mientras que el de La Sexta respondía con "ahora, hagas lo que hagas, pillas de todos lados".