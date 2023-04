Pérez Reverte reta al socialista José Zaragoza a cuenta de Sánchez Dragó

El dirigente del PSOE ataca al escritor tras fallecer y Pérez Reverte le señala su “inoportunidad”: “No espere a que yo también me muera, hombre. Dígame si le gusto o no”

El diputado socialista José Zaragoza, famoso por su locuacidad exacerbada en redes sociales y por opinar de todo y criticar a cualquiera que no pase por el aro del sanchismo, no ha podido evitar comentar el tema del día: el fallecimiento del escritor y periodista Fernando Sánchez Dragó, y lo ha hecho además con unas palabras que muchos han considerado fuera de lugar y que le ha supuesto una lluvia de críticas.

“Nunca me ha gustado Sánchez Dragó”, comentaba el socialista tras conocerse el fallecimiento del escritor, unas palabras que le han valido reproches como que “cualquier día es bueno para hacer esa pequeña confesión excepto el de su muerte. Que hayas escogido precisamente ese te revela como alguien inoportuno, mezquino, irrespetuoso y desprovisto de elegancia”.

Entre los zascas destaca la respuesta que le da a José Zaragoza el también escritor y periodista Arturo Pérez Reverte, con un reto incluido. Pérez Reverte, fiel a su verbo afilado, responde al diputado del PSOE que “no tuve relación con Sánchez Dragó, así que no defenderé su personalidad, ideas y compañías, que eran asunto suyo. Pero la inoportunidad de usted me pone caliente. No espere a que yo también me muera, hombre. Dígame si le gusto o no, ahora que aún estoy vivo. Y lo comentamos”. Por ahora, José Zaragozá no se ha atrevido a contestar el reto de Pérez Reverte.