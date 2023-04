Un exitoso y polémico programa de Telecinco cumple 15 años y Twitter lo recuerda

"El juego de tu vida", presentado por Emma García, o el del "polígrafo" se estrenaba en 2008 y retaba a sus invitados a sincerarse sobre cuestiones muy íntimas para ganar 100.000 euros

Érase una vez un programa de televisión que contaba con un "curioso" aparato que detectaba la verdad y que cautivó a la audiencia durante tres temporadas, con sus preguntas y sus míticas frases. De todas ellas, hay una que con solo pronunciarla, con la entonación adecuada, que ya te evoca ese plató, a su presentadora y la sintonía. "Eso es...verdad" y El juego de tu vida, de Telecinco, presentado por Emma García, que dejó múltiples frases y momentos, cumple 15 años desde su estreno.

Pese a las múltiples críticas que este formato de Telecinco recibió por poner en jaque el futuro de multitud de familias, que acabaron rotas, a cambio de una suma de dinero que podían llevarse o no, se convirtió en un icono de la televisión. Tanto es así que este lunes en Twitter se ha recordado que el 2 de abril de 2008 se estrenaba El juego de tu vida, adaptado del colombiano Nada más que la verdad, donde un invitado/concursante respondía a preguntas sobre su vida con el polígrafo como prueba.

El polígrafo, un caso de éxito en Telecinco

El juego de tu vida contaba con un "artilugio" al que le debía su éxito y popularidad: el polígrafo. Este aparato servía para que el concursante respondiese hasta 21 preguntas sobre su intimidad, con el riesgo que eso conllevaba, ya que si no se plantaba seguirían escalando de dificultad y de posibilidad de acabar con su vida y su familia. Y todo por 100.000 euros. Para recordar este mítico programa de Telecinco, donde más de uno se hizo el harakiri ante sus seres queridos, una usuaria de Twitter, @soniamangas, publicaba un hilo mostrando algunos momentos del formato y dando su particular visión.

Preguntas NORMALÍSIMAS, cosas que hacemos todos habitualmente. pic.twitter.com/SP6Qb1tfFd — Sonia Mangas (@Soniamangas) April 2, 2023

Aunque parecía imposible que alguien cometiese tal acto (el de sincerarse y que le cueste su familia) hubo tres concursantes que lograron alcanzar esa cifra y llevársela a casa. Sergio Durán, que en 2008 no dudó en responder correctamente a todas las preguntas y ya en la primera temporada del formato conseguir este suculento premio. Entre las preguntas a confesar: una infidelidad a su mujer. Un año más tarde hizo lo propio Emperatriz, que reconoció una infidelidad a su marido con su mejor amigo y con varios ex. Gracias a ello, esta concursante logró sumar los 100.000 euros del premio. Y justo en 2010 Rosa María se embolsaba dicha cifra, respondiendo a preguntas cómo: "¿Piensas que las personas como tu madre no deberían tener hijos?".