Losantos sorprende con su versión sobre el origen de las últimas muertes

A colación del fallecimiento del histórico socialista vasco Rodolfo Ares, el comunicador de Esradio achacó estos decesos de "gente muy joven" a los "efectos secundarios del virus".

Falleció Rodolfo Ares, el histórico político socialista vasco, y lo hizo con solo 68 años de edad, a consecuencia de una leucemia y una sepsis de la que no se pudo recuperar en el hospital de Basurto. Y en La mañana de Federico, al hablar de la noticia, Jiménez Losantos ofreció su particular versión sobre el motivo de los numerosos fallecimientos de "gente muy joven" que se están produciendo en los últimos tiempos en nuestro país. Y el comunicador de Esradio no tiene ninguna duda de que los efectos secundarios de la pandemia de coronavirus están detrás de todos estos decesos.

Federico Jiménez Losantos achaca los fallecimientos repentinos de los últimos tiempos a “los efectos secundarios del virus”.#Repentinitis pic.twitter.com/kfszPJo1aV — Juan Jesús Hdez ن (@MiHemeroteca) January 26, 2023

"Lo del virus está ocasionando la muerte de gente muy joven", empezó asegurando el comunicador aragonés, que también tiene muy claro quiénes son los resp0nsables últimos del asunto. "Como los chinos siguen sin dar la secuencia completa del virus, nadie sabe los efectos secundarios. Pero lo cierto es que cada día seguimos dando casos de muertes y siguen sin dar la secuencia completa. No quieren", dijo Jiménez Losantos, con la afirmación cómplice de los que compartían tertulia en ese mismo momento con él.

Se escucha menos, pero también Losantos recuerda en este corte, con bastante poco estilo, por cierto, que, además de que Rodolfo Ares fuera básico para que el socialista Patxi López se convirtiera en lehendakari del País Vasco, también lo fue "de otras cosas, pero como está muerto vamos a dejarlo", dejó caer el presentador de Esradio.

A lo largo de los últimos tiempos marcados por la pandemia, Jiménez Losantos se mostró un firme defensor del uso de las vacunas y llegó a afirmar: "Con vacunas hubiesen fallecido muchas menos personas. Les da igual a estos mendrugos, estos mamarrachos que llaman asesinos a quienes defendemos las vacunas", en referencia a partidarios de Vox que no estaban de acuerdo con esa opinión. Pero también, por ejemplo, otro buen día culpó a los "inmigrantes latinos" de la expansión del coronavirus en la Comunidad de Madrid.