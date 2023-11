Girauta y Federico Jiménez Losantos: crónica de una separación anunciada

El abogado catalán se ha estrenado en El Debate después de abandonar la sección de opinión del diario ABC y ha dado otro giro, este quizá más esperado, en sus colaboraciones periodísticas.

Juan Carlos Girauta ya no aparecerá en las tertulias de Federico Jiménez Losantos en EsRadio. La confrontación entre ambos, que llegó a su punto más alto hace escasas semanas por los ataques del comunicador aragonés a los dirigentes de Vox, se había convertido en prácticamente insoportable y el abogado catalán no volverá a colaborar con Jiménez Losantos.

“VOX perdió ayer 630.000 votos. Hombre, sus candidatos aquí no pudieron hacer propaganda porque él (Santiago Abascal) no les dejó. El sí podía hacer campaña pero sus sicarios, sus monaguillos, no. Aquí lo fundamental es que cuando estás en los medios para defender unos principios, los principios no cambian”, indicó Losantos aquella mañana de enfrentamiento en las ondas.

“¡Yo es que estoy alucinando! estamos hablando de VOX cuando España se adentra en un camino de desaparición”, contestó Girauta en una conversación que no paró de subir de tono hasta que Jiménez Losantos tildó de "paranoico" a su colaborador.

Es probable que este pique haya sido el causante de que el exdiputado por Ciudadanos y ahora impulsor de la plataforma civil "Pie en pared", no haya vuelto a aparecer por el estudio de EsRadio y que allí ya nadie le espere.

Son tiempos convulsos estos para las colaboraciones periodísticas que protagoniza Juan Carlos Girauta. Y es que fue la semana pasada cuando anunció que abandonaba su colaboración con el diario ABC, en el que llevaba opinando más de una década. "Y con esta columna me despido de ustedes. Ha sido un honor escribir en este diario de 120 años de existencia. Me han tratado bien y siempre han respetado mi libertad de expresión, pero es hora de explorar otros caminos. Gracias a todos por su atención", escribió Girauta en su última colaboración en el periódico del Grupo Vocento.

No pasaron ni siquiera horas para conocer cuál sería el siguiente destino del abogado barcelonés. Bieito Rubido, exdirector de ABC y en la actualidad al frente de El Debate, requirió de sus servicios y, de hecho, Girauta ya escribe en el nuevo digital. Ante el golpe de Sánchez, titula en su primera colaboración.