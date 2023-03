Las consecuencias del apoyo a la Ley Trans en el último single de Rosa López

Rosa López se ha sincerado en una entrevista a la Cadena Ser sobre las consecuencias que está teniendo su último single "1930" en el que la cantante muestra su apoyo al colectivo trans.

Rosa López acaba de estrenar su último single '1930', una canción que se volvió noticia hace semanas cuando la cantante anunciaba mediante un desnudo integral en su cuenta de Instagram que su último tema estaría centrado en reivindicar al colectivo transexual y en apoyar la Ley Trans de Irene Montero de la que tanto se ha hablado en las últimas semanas.

Pero lo que en un principio parecían buenas noticias para la extriunfita, se ha convertido con el paso de los días en una pesadilla. Como ha confesado la cantante en una entrevista a la Cadena Ser, "he descubierto que nadie me ha apoyado".

"No hay videoclip porque no quieren meterse en política"

A pesar de que la canción provocó una avalancha de aplausos hacia Rosa López, que además anunció el single el mismo día que fue aprobada la Ley Trans "esta canción se ha creado para dar amor y darle mucha fuerza a todos para que la utilicen como quieran, para pedir lo que necesiten. Ha sido todo casualidad porque la ley trans lleva 25 años para que se apruebe", ahora la cantante ha reconocido que no cuenta con el apoyo de las marcas.

🔊@RosaLopez dedica su última canción al colectivo trans. Denuncia en @la_SER que no ha podido grabar el videoclip.



"Otra cosa que he descubierto es que nadie me ha apoyado. No tengo videoclip, porque ningún ‘sponsor’ me ha ayudado, nadie se ha querido meter. Te ponen la excusa de que están a favor, pero no quieren meterse en política. Esto no es política, son las personas, es la libertad…" ha denunciado la cantante en la Cadena Ser.

Rosa reconoce además estar "agobiada por las críticas que dicen que soy ridícula por apoyar la ley". Pero recalca que "simplemente es una canción que quiero que esté para que las personas pidan ayuda y reivindiquen lo que quieran".