Orestes calma a sus seguidores de Pasapalabra y hace frente a todas las mentiras

El concursante del programa de Antena 3 ha tenido que explicar a través de Twitter cuál es su situación real tras la derrota en el concurso para así salir al paso de los rumores.

Orestes Barbero se convirtió durante meses en uno más de miles de familias españolas. Su rostro se había convertido en alguien absolutamente cercano que se colaba, tarde tras tarde, en los hogares de este país justo antes de comenzar a cenar. Pero todo acabó hace dos semanas cuando media España estuvo pendiente de si se hacía con el rosco de Pasapalabra o si ese privilegio le correspondía a su más duro rival, el también popular Rafa Castaño.

El final ya es sabido por todos y de la alegría del vencedor se pasó a elucubrar con las consecuencias que la derrota estaba teniendo para Orestes. Los rumores se dispararon e incluso algunos comentarios aseguraban que el concursante burgalés estaba sufriendo los efectos y hasta se apuntó a un posible enfermedad mental. Afortunadamente, no es así, y ha sido el propio Orestes el que se ha encargado de hacer pública su situación y de tranquilizar a los miles de seguidores con los que cuenta. Lo ha hecho como se hacen las cosas últimamente, a través de un hilo de Twitter.

Me han llegado estos días bastantes mensajes de preocupación y,aunque había decidido no manifestarme,he visto que lo más adecuado es que precise esto para evitar confusiones. Me encuentro perfectamente. Con mucha más alegría por la tranquilidad que progresivamente iré recobrando — Orestes Barbero (@OrestesBarbsalc) March 26, 2023

“Me han llegado estos días bastantes mensajes de preocupación y, aunque había decidido no manifestarme, he visto que lo más adecuado es que precise esto para evitar confusiones. Me encuentro perfectamente. Con mucha más alegría por la tranquilidad que progresivamente iré recobrando”, ha detallado el concursante burgalés, zanjando así los rumores que existían sobre un hipotético mal estado de salud.

Orestes ha lamentado que, "a falta de conceder declaraciones personales", haya quienes han "caído en la bajeza de tergiversar unas frases sueltas de una entrevista mucho más larga al gran @LuisDLama, colándolas como información de primera mano y de esos mismos días indiscutiblemente fiable". El popular concursante de Pasapalabra ha negado que se encuentre "tan sumamente derrumbado y devastado. Estoy con la resaca emocional consecuente, pero ante todo contento y agradecido. Por ello, resulta tremendamente injusto que encima se acarree por extensión a mi persona este halo de victimismo sin comerlo ni beberlo", ha subrayado.

Y, en el final de su hilo de Twitter, Orestes Barbero ha realizado un último llamamiento: "Espero que los medios que, ya sea consciente o inocentemente, se hayan hecho eco de ese reguero de falsedades facilonas partiendo de declaraciones tergiversadas, tengan la decencia de corregirse".