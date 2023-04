Rafa Castaño sorprende al decir cómo es su relación con Orestes tras Pasapalabra

Rafa Castaño ha concedido una entrevista en la que ha hablado sobre sus planes de futuro, en qué se va a gastar el premio de "Pasapalabra" y cómo es su relación con Orestes tras el concurso.

Tras ganar el mayor bote en la historia de "Pasapalabra" (2.272.000 euros), Rafa Castaño fue una de las personas más buscadas por los medios durante días. El sevillano dio muchas entrevistas tras finalizar su andadura por el concurso, especialmente a programas de Atresmedia, pero ahora, tras unas semanas de descanso, Rafa Castaño ha hablado en la revista Pronto sobre sus planes de futuro, en qué quiere invertir el dinero y cómo es su relación con Orestes Barbero.

El concursante sevillano ha explicado que, tras un año participando en "Pasapalabra" ante más de cuatro millones de espectadores, quiere apartarse completamente del foco mediático: "Mi prioridad es recuperar mi anonimato. Cuando hayan pasado unos meses buscaré un trabajo que me guste. El premio me permite trabajar en lo que yo quiera y, si puede ser teletrabajo y de pocas horas, maravilloso".

Además, como ya avanzó en una entrevista al programa "La Roca", ha descartado volver a participar en un concurso de televisión: "Llevo muchos años en concursos de cultura, ahora tras haber ganado el bote, no contemplo ir a otro, lo que más me apetece es dejar de ser tan conocido como soy".

Rafa sorprende hablando sobre su relación con Orestes

A pesar de que en muchas ocasiones tanto Rafa Castaño como Orestes han hablado sobre la buena relación que mantienen a pesar de ser rivales en "Pasapalabra", en esta última entrevista Rafa ha sorprendido con una revelación: "Fuera de los platós no hablamos. Ahora quiero dejarlo tranquilo, porque está todo muy reciente. Le escribiré más adelante para saber cómo está".

Por último, Rafa ha querido explicar en qué va a gastar el premio que se llevó, 1,2 millones de euros tras pagar la deducción de impuestos: "No quiero un piso, ni un coche, ni lujos, porque no lo necesito. Sólo pienso en comprarme libros, tumbarme y leérmelos, en comer y viajar. También en invertirlo, porque si lo gestiono bien, me arregla la vida".