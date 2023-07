Lydia Bosch pide "más tiempo" tras el cambio de canal de "Mía es la venganza"

La protagonista de la ficción que se emitía en Telecinco lanzó un mensaje a sus seguidores tras conocerse que la serie pasaría a emitirse en Divinity por sus malas audiencias.

Hace algunos días, Telecinco sorprendía anunciando un cambio de canal para la serie "Mía es la venganza", la serie que protagoniza Lydia Bosch y que a partir del lunes 17 de julio pasaría a emitirse en el canal Divinity en lugar de en Telecinco, dejando así su hueco al programa de Sandra Barneda.

Este cambio de canal tras un mes de emisiones de la ficción de Lydia Bosch certifica el fracaso que ha supuesto la serie para Telecinco, que no ha registrado los datos de audiencia que esperaba la cadena, en los 12 capítulos que han emitido la serie promedia un 8,1% de cuota de pantalla.

Pero la decisión de Mediaset sobre "Mía es la venganza" no solo afectó al cambio de cadena en la que se emitiría, sino que el grupo de comunicación también decidió que no se grabarían más episodios de la serie, considerando que el final que tiene es un final digno para la audiencia.

Lydia Bosch quería más tiempo para la ficción

Tras conocerse esta noticia, Lydia Bosch lanzaba un mensaje en redes sociales a sus seguidores: "Os merecéis alguna explicación. Quizás no todas las que me gustaría daros, porque hay cosas que no podemos llegar a entender". La actriz habló también sobre la cancelación de la ficción: "A veces hay razones económicas. Esta era una serie muy cara… Hay razones x, pero no vamos a entrar en esto. Ha pasado y lo que ha pasado es eso: hemos parado la grabación en el capítulo 110".

Bosch quiso defender la serie ante sus seguidores, explicando que "quedan 85 capítulos que podréis ver hasta octubre. Capítulos no, capitulazos, porque los seguidores lo sabéis: es una serie con capítulos que terminan en alto siempre y las historias habían tomado una velocidad de crucero brutal... Esta era una serie buenísima si se le daba tiempo, con el boca a boca... El tiempo no lo hemos tenido".

El director de "Mía es la venganza" habla de "puñalada"

Las declaraciones de la actriz contrastan mucho con las palabras que pronunció el director de la ficción, Ricardo A. Solla, al conocer la decisión de Mediaset: "Acaban de anunciar que a partir del próximo lunes nuestra maltratada serie 'Mía es la venganza' se traslada a Divinity. Última puñalada a una serie y a un equipo que no se merece todo esto. Solo puedo expresar mi tristeza por todo esfuerzo realizado para terminar de esta manera".