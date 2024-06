La sútil pero directa respuesta de Sonsóles Ónega a Ana Rosa tras su polémica

La presentadora de 'TardeAR' se enfadó con un reportero del programa de Ónega y no dudó en mandar un mensaje a su competidora, que un día después responde en sus redes sociales a la polémica

Las tardes televisivas están que arden y no precisamente por las altas temperaturas que azotan gran parte de nuestro país. El verano está a la vuelta de la esquina y con él el final de una temporada televisiva que arrancaba con numerosos cambios pero que, a no ser que la cosa cambie mucho, va a seguir igual: con Antena 3 dominando en audiencias a TVE y a Telecinco.

La principal cadena de Mediaset sigue buscando dar en la tecla para revertir esta situación, que le lleva a estar detrás de su principal competencia durante largos meses. Para intentar precisamente cambiar la situación, cambiaron a uno de sus baluartes, el programa de Ana Rosa Quintana, a las tardes. Todo ello para intentar ganar esta franja. Allí Atresmedia colocaba a Sonsoles Ónega. La batalla estaba servida.

Han sido numerosos los dardos que se han lanzado a lo largo del año de un lado para otro. La última polémica se daba este mismo jueves, con el tremendo enfado de Ana Rosa con un reportero de Y ahora Sonsoles que se colaba en el plano durante una entrevista de TardeAR.

Ana Rosa explota al ver a un reportero de #YAS6jun en directo #Television pic.twitter.com/6gOuS0m2Y9 — TVMASPI (@sebas_maspons) June 6, 2024

“Me parece que hay determinadas actitudes y determinadas prácticas que, en serio, yo no las he visto en todos los años de mi carrera”, expresaba la veterana presentadora antes de mandar ese dardo a la cadena enemiga: “No todo vale compañeros, no todo vale”.

Pues bien, la respuesta de Sonsoles Ónega ha llegado a través de las redes sociales. Concretamente un post de Instagram en el que la ganadora del premio Planeta presumía de equipo. Precisamente, el aspecto atacado y criticado por Ana Rosa en esta última polémica. Mensaje con un texto sútil pero directo: “Equipo. Buena gente”, acompañado de un vídeo con los reporteros del programa que dirige.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sonsoles Ónega (@sonsolesonega)

Según El Televisero, fuentes de Atresmedia aseguran que lo sucedido durante ese directo y la polémica surgida en directo es culpa, precisamente, de los de Telecinco. Y es que, según su versión, ambos reporteros habrían pactado hacer la entrevista de esa manera (una entrevistada para Y ahora Sonsoles y tres para TardeAR). Por lo tanto, el lío habría venido por abrir el plano cuando no tocaba y cuando habían pactado que fuera de esa manera.