Parejo deja en shock a Dani Martínez al confesar por qué no compra ropa interior

El jugador del Villareal ha protagonizado un momento único en el programa de Movistar Plus al hablar sobre este aspecto tan personal de su vida que ha dejado con la boca abierta a todos.

Lo que no consiga Dani Martínez con sus preguntas en Martínez y Hermanos, poco pueden conseguir otros. Este jueves, Movistar Plus ofrecía una nueva entrega del talk show del leonés. Siguiendo la dinámica del programa, visitaban el plató tres personalidades del tres ámbitos diferentes: India Martínez, Dani Parejo e Ignatius Farray. Ellos tres se sentaban en el sillón para "sufrir" las ocurrencias de su presentador. La noche, además, ya prometía, porque se reunían bajo un mismo techo el futbolista y el humorista después de lo ocurrido con el sofá de La resistencia, el espacio de Broncano en la plataforma. Aunque eso no fue "la guinda" de la emisión.

A principios de 2020, el jugador del Villarreal, visitaba La Resistencia, donde se le "pedía" que regalase un nuevo sillón para el programa. Y así hizo el futbolista: mandó un nuevo sofá que solo fue utilizado un única vez. Ignatius Farray apareció en lo de Broncano, tras la invitada de esa emisión, con un cuchillo, lanzándose a por el nuevo mueble y empezó a acuchillarlo, mientras gritaba que traería la desgracia. Un acto que Parejo se tomó, más bien a broma.

Dani Parejo no compra calzoncillos, se los regalan

Sin embargo, aunque el encuentro entre Ignatius y Parejo era muy esperado después del "problema" con el sillón, lo que más llamó la atención del futbolista del Villarreal fue una confesión que hizo ante todo el público. Además de ser uno de esos futbolista que se sale del "prototipo básico" de jugador, el ex del Valencia se presta a todo, por lo que acudió a Martínez y Hermanos y se enfrentó a las preguntas del leonés. Unas cuestiones que llevaron al deportista a contar algunos secretos íntimos, como que nunca compra ropa interior.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Martínez y hermanos en M+ (@martinezyhermanos)



"Yo nunca me compro calzoncillos. Siempre llevo los típicos slips de futbolistas. Hasta cuando salgo por la noche, yo llevo los Joma de mi equipo", confesaba Dani Parejo ante la carcajada de todo el público del programa y las caras de asombro de India Martínez y del propio presentador de Movistar Plus. "Cuando tú firmas un contrato con un equipo nuevo, mira, el dinero da igual, calzoncillos, por favor, diarios", bromeaba Martínez, mientras que el futbolista del Villarreal asentía entre risas.