Leiva se queda sin palabras al recibir en La Ser la visita sorpresa de su gemelo

El cantante se reencuentra con el "otro" Leiva (Raúl Pérez) en 'Hora 25', el programa de Aimar Bretos en la emisora, y el arista se rinde a su imitación: "Gracias por esta maravilla".

Raúl Pérez lo ha vuelto a hacer. El humorista ha vuelto a meterse en la piel de Leiva, esta vez en Cadena Ser, dejando a todo el mundo fascinado. A mediados de mayo, Pérez realizó hizo una de sus imitaciones más especiales y, probablemente, fieles a la realidad. El colaborador de Ilustres Ignorantes se ponía en la piel del cantante, ofreciendo en el programa de Movistar una interpretación y caracterización increíble, que hasta el propio Pérez señaló que él mismo había puesto en duda que estuviese detrás del personaje. De hecho, el cantante madrileño reconoció este trabajo: "Querido Raúl Pérez, eres un genio. Me has dejado fascinado con tu imitación. He llorado de la risa".

Pero la cosa no quedaría ahí, pues Leiva se ofrecía a intercambiarse en una entrevista y que fuese Raúl quien la hiciera por él: "Hacemos una chiquillada que no se ofenda el periodista, pero nos juntamos y haces tú la entrevista a ver si te pillan y eso va a marcar el verdadero nivel de imitación". El humorista y presentador de A las bravas recogía el guante y se ofrecía a realizar esta trastada: "¡¡Hagámoslo… como si fuéramos a morir mañana!! ¡Y subo la apuesta cerrando con un dueto!". Y, finalmente, sin que el artista lo supiese, este deseo se hacía realidad en Hora 25, el programa de Aimar Bretos en Cadena Ser, donde ambos se han juntado por primera vez.

La imitación de Leiva en La Ser

Aimar Bretos estaba entrevistado al artista cuando, durante una de las preguntas, alguien irrumpía en el estudio por sorpresa. "El otro" Leiva entraba en acción y el cantante no pudo ocultar su emoción al ver a Pérez en vivo y en directo la imitación: "Esto me tiene muy trabado", reconocía Leiva mientras tocaba la mano de Pérez para ver sus tatuajes. "He venido aquí respondiendo a un reto que me lanzaste a ver si podíamos hacer un cara a cara, un encuentro. Estoy muy de acuerdo contigo con lo del síndrome del estafador. Se ha demostrado, creo que aquí estamos viendo al auténtico Leiva y a la par de que se está conociendo asimismo", decía el imitador ante las risas del cantante y Bretos.

El cantante contó en La Ser cómo fue la primera vez que le llegó el vídeo de la imitación de Pérez, asegurando que reaccionó diciendo: "cuidado con esto, cuidado con este que monstruo que va para arriba". De esa actuación, el madrileño reconocía que le llamó la atención verse reflejado en otra persona y así apreciar con más detalle cosas que no le gustan de él. "Me di cuenta gestualmente de las cosas que odio, que te ves en un programa y digo 'para quieto con las manos' y entonces le vi al cabrón como tocarse los anillos y hacer cosas (con las manos) que yo trato de no hacer", admitía. Esto se debe, tal y como reconocía Pérez, a las horas que dedicó a estudiar al cantante: "Han sido muchas horas de estudio, de grabación, de escuchar, de ver y oír y de descubrir a través de esas muchas entrevistas cosas que tú dices y que a mí me sirven". Después de uno minutos de charla, Leiva no tuvo otra opción que rendirse ante tal imitación, reconociendo que le ha hecho "muy feliz": "Gracias por tu tiempo, tu oficio y por esta maravilla que me has regalado".

