Dani Mateo preocupa hablando así sobre la caída de Torito en "Zapeando"

El colaborador de La Sexta sufrió una aparatosa caída en el programa del jueves y el presentador fue el encargado de dar información sobre su salud.

Este jueves se vivió un momento complicado en "Zapeando" cuando Jiaping Ma, la exconcursante de "Masterchef" y colaboradora del programa, llevaba un invento a "Zapeando" para entretener a los niños. Su invento se trataba de una cama elástica casera, cuya fabricación estaba al alcance de todos al usar globos y una bolsa de vacío.

La colaboradora de "Zapeando" quiso demostrar como era posible fabricar este invento y para ello se puso a hinchar varios globos para después introducirlos en la bolsa de vacío y quitarles el aire con una aspiradora. Con el invento montado, Torito quiso probar la cama elástica para ver si realmente podía "aguantar el peso humano".

La prueba de Torito no salió del todo bien, ya que nada más lanzarse sobre la cama elástica casera sufría una aparatosa caída en pleno directo: "Ay, por favor. No me puedo levantar. Esta mierda qué es, me he roto la barriga". Aún así, Jiaping seguía defendiendo su invento y aseguraba que era Torito quien lo había hecho mal, algo que Torito negaba: "¿Cómo va a funcionar, si me he dado con toda la madera?".

Dani Mateo actualiza el estado de salud de Torito

Un día después de la aparatosa caída que sufrió Torito en pleno directo de "Zapeando", sus compañeros se acordaban de él y ante la pregunta de uno de los seguidores del programa preguntando si "¿Torito está bien o está en el hospital?", Dani Mateo y Santi Alverú se aventuraron a hablar sobre cómo se encontraba Torito.

Mientras que Santi Alverú tiraba de humor y aseguraba que "ahora mismo está en un barco, pero lo están usando de cebo para cazar tiburones". Por su parte, Dani Mateo intentaba tranquilizar a los preocupados seguidores: "A la pregunta de si está Torito en el hospital; os digo que no, pero tampoco está bien". Eso sí, el presentador también tiró de humor explicando que "ya no estaba bien antes de hacer ese salto", pero que el salto de Torito "sonó a muerte... No aguantó ni un globo".

"Si hubieran llegado en ese momento los extraterrestres y hubieran visto esa escena, ¿qué habrían pensado?", se preguntaba Quique Peinado provocando las carcajadas de todos sus compañeros.