Iker Jiménez "se ríe" de los escépticos en Cuarto Milenio: "Algunos han muerto"

El presentador de "la nave del misterio" en Cuarto ha inaugurado el año con una de sus reflexiones, dirigiéndose directamente a este grupo de personas basándose en algunos ejemplos.

Este domingo Cuatro ha recuperado uno de sus programas más populares: Cuarto Milenio. Tras las vacaciones navideñas, Iker Jiménez volvía a ponerse al frente de la nave del misterio. El presentador aprovechó los último minutos para confesar que está pendiente de las reacciones de los espectadores ante las distintas secciones que conforman este espacio para ir incorporando cambios. Esto tenía lugar segundos antes de iniciar su habitual reflexión de cierre, la primera del año y "dedicada" a los escépticos.

Jiménez tuvo muy presente el caso de José Manuel Nieves, colaborador del programa, que confesó vivir un fenómeno paranormal cuando él se consideraba escéptico. "Me gustó mucho cómo lo contó porque lo hizo con naturalidad y él no gana nada. Su prestigio podría ponerle en tela de juicio, aunque no entiendo por qué", señaló el presentador de Cuatro. "El escéptico no entiende qué le ha pasado, pues su mente se ha estructurado en una forma de pensar y, de repente, eso se rompe", inició el periodista su reflexión.

Una reflexión dirigida a los escépticos

Pero Iker Jiménez no se quedaría solo en la superficie, pues también dedicaría unas palabras a quienes se suelen "hacer el gracioso" ante la existencia de estos fenómenos y que intenta ridiculizar: "Yo tengo algunos casos dramáticos que algunos acabaron en muerte". Tras esto, comenzó a relatar varios casos de personas escépticas que se toparon con un hecho sobrenatural, llegando a morir poco después de presenciarlo. "Hice un recuento de esas personas que han intentado boicotear historias. Algunas son muy sorprendentes. Recuerdo una en La Rioja, hacía ya bastantes años donde había un grupo de investigadores que estaban muy centrados en un viejo caserón que había pertenecido a la Guardia Civil", comenzó a relatar el presentador de Cuatro.

Iker Jiménez siguió contando la historia, haciendo mención a que esa persona se creía superior a sus amigos y quiso adelantarse para gastarles una broma: "Se adelantó una noche para dejar ciertas cositas y espantar y quedar como el listo". Pero lo que ocurriría sería totalmente diferente, pues "el escéptico en soledad, en ese caserón, alejado de la población, se da cuenta de que todo en lo que no creía está ocurriendo. Y que a lo mejor quienes han visto eso no tienen nada de incultas. El problema es que esta persona fallece en trágicas circunstancias, no quiere decir que la causa, sea lo que sea, le mate, ni mucho menos. El clic mental es tan profundo, que le rompe los esquemas", apuntando en Cuatro que, al no creer en esos fenómenos, "el shock es mucho mayor".