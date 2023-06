El motivo por el que José María García no se divertiría nunca con Pablo Motos

En una entrevista para el podcast "Saludos cordiales", el mítico periodista deportivo ensalza a David Broncano y muestra su rechazo por el presentador de "El Hormiguero".

Pese a que ya está cerca de cumplir los 80 años, José María García ha regresado al primer plano de la actualidad. El motivo no es otro que la emisión en Movistar del documental Supergarcía, cuya última entrega se puede ver esta noche en la plataforma de pago. Por otro lado, Pablo Juanarena, periodista de Marca, publicó ayer el epílogo del sensacional podcast Saludos cordiales, que fue premiado con un Ondas este mismo año, y que cuenta, de manera casi perfecta, la guerra que se vivió en la radio de los años noventa entre José María García y José Ramón de la Morena.

Este último e inesperado capítulo consistía en una entrevista de Juanarena al propio García en la que repasaba algunas de los episodios más sobresalientes de su densa y larga trayectoria profesional. Además de volver a calificar al exciclista Perico Delgado directamente como "tonto", el veterano periodista habló de su reciente participación en La Resistencia, donde fue entrevistado por David Broncano.

García: "No iría a El Hormiguero"

Sobre el humorista de Movistar, García no tiene reparos en asegurar que "es un tío atrevido, pero sabe lo que quiere y sabe lo que busca. Y lo que busca, lo ha encontrado". Sin embargo, el que no salió tan bien parado, más bien, todo lo contrario, fue Pablo Motos, el conductor de El Hormiguero. José María García aseguró que nunca iría a divertirse al programa de Antena 3.

"Fíjate que curiosidades tiene la vida que a mí Pablo Motos no me gusta y el programa tiene mucho éxito", asegura el veterano periodista deportivo. "No iría a El Hormiguero. No es que no me gusten los muñecos. Creo que Pablo no es un mal profesional, pero no se exige todo lo que vale. Espero que no le moleste".

Supergarcía, sobre Florentino Pérez

Además, Pablo Juanarena preguntó a José María por uno de sus enemigos más acérrimos, Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Así fue el tramo de la conversación que versó sobre el mandatario blanco.

P. ¿Si te pregunto por Florentino Pérez entro en un terreno peligroso?

R. Para el mundo del deporte y sobre todo para los que informan del Madrid... para esa gente Florentino es un cáncer.

P. Dime una cosa buena de Florentino...

R. Se portó como un señor cuando murió Pedro de Felipe. Ese simple detalle... Claro que contra ésta hay mil. Me parecía imposible por lo egoísta que es. Me sorprendió favorablemente.

P. ¿Pero de todos los presidentes que has conocido es el peor?

R. Para mí, con una diferencia abismal, es el peor.

Genio y figura, José María García.