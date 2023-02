El desesperado llamamiento de Angy ante la falta de trabajo en el cine

La actriz y cantante desvela que “hace meses que no hago un casting y hoy me siento triste” aunque reconoce que es “una profesión difícil” y que “no estoy en la mierda”

"No quiero hablar de desesperación, pero hace meses que no hago un casting y hoy me siento triste por eso", empezaba la actriz y cantante Angy Fernández -famosa por su participación en Física y Química o en Tu Cara Me Suena-. La joven de 32 años ha desvelado a través de sus redes sociales que se encuentra preocupada por el rumbo que ha tomado su vida en los últimos meses por la falta de trabajo.

Angy reconoce que se trata de una “profesión difícil” y que ya está trabajando para reinventarse y que no se rinde en su empeño de encontrar nuevos e ilusionantes proyectos. “Recuerdo cuando mi admirada Candela Peña pidió trabajo al recibir el Goya. A mí me pareció bien. Se la criticó”, considera la actriz de Física y Química.

“Esperar en casa a que suene el teléfono no es una opción”, indica Angy sacando su lado positivo. “Alguien me dirá que me busque otra profesión y que no me queje. Pues bueno, la verdad es que no me quiero rendir. He estado años sin sacar una canción porque quería que se me considerara actriz”, ha reflexionado.

Tras el revuelo causado por sus comentarios, la propia Angy reconoce que “subí una serie de tuits que han hecho que me llamen de programas y periódicos para contara la dura situación que estoy viviendo. No estoy en la mierda, sólo quería ser escuchada. De hecho, estoy enamorada y sin parar de crear. Podría aprovechar que saco single”.

“A lo que voy, que no estoy desesperada, solo amo mi profesión y quiero poder cantar y actuar y tener oportunidades como mis compañeros. Las he tenido. Muchas, y que pena que a veces no fuera consciente. Ojalá nos pudieran ver a todos en los castings”, ha concluido Angy.