La ETB se ve obligada a cortar una conexión por lo que le ocurre a una reportera

Nerea Arostegi es la protagonista de este momento surrealista que la propia periodista, mostrando su sentido del humor, ha subido a Twitter para que todo el mundo vea lo que pasó.

Los reporteros y presentadores de televisión han demostrado en alguna que otra ocasión que son personas y que también pueden cometer fallos, sobre todo, si están en una conexión en directo. Las equivocaciones, los lapsus lingüísticos, las interrupciones y los ataques de risa son algunos ejemplos de todo lo que puede ocurrir en los programas que se emiten en directo. De hecho, en más de una ocasión tanto a presentadores como colaboradores se les escapa la carcajada ante situaciones de lo más insólitas.

Sin ir más lejos, una reportera de ETB vivía uno de estos "tópicos" del mundo de la televisión. Nerea Arostegi, periodista de la cadena autonómica vasca, trataba de informar sobre cómo se hacen injertos durante la primavera. Cuando comienza la conexión, todo era normal. Sin embargo, y aunque no había motivo alguno por el que empezar a reírse, a la periodista algo le sonó gracioso y no pudio contener la carcajada. Y, aunque intentó serenarse, finalmente tuvo que intervenir la presentadora del programa desde plató para salvar el directo.

Un ataque de risa que llega a Twitter

Nos echamos a la calle, programa de la tarde de ETB2 y presentado por Ane Ibarzabal, contaba este martes con un experto para hablar de los injertos naturales que ayudan a los árboles a dar sus frutos. En este caso el injerto de un castaño. Para tratar este tema más a fondo, la presentadora dio paso a su compañera Nerea que se encontraba en Álava junto a al agricultor Sergio Martínez de Rituerto. La conexión pintaba ya bien cuando el entrevistado habló del buen momento en el que se encontraban para hacer un injerto dada "la conjunción de planetas", lo que propiciaría ese agarre que buscan. Incluso Ibarzabal bromeó con el tema esotérico asegurando haber consultado el horóscopo de Esperanza Gracia y haber pedido un deseo.

¿Me ha dado un ataque de risa en directo? Me ha dado un ataque de risa en directo. pic.twitter.com/nUeXv6HZ43 — Nerea Arostegi (@nerearoos) May 9, 2023

Después la explicación, Nerea invitaba a los espectadores a ver cómo se hacen esos injertos en el castaño del bosque, pero en ese momento, comenzó a reírse mientras miraba al agricultor. "¿Todo bien, Nerea? ¿Todo en orden?", se interesaba la presentadora del programa de ETB2 mientras que su compañera seguía riéndose sin parar y sin poder hablar. "Sergio, no sé si es la luna o la has vuelto loca, pero…", apuntaba Ibarzabal. "La luna o las estrellas o la varita", apostillaba el agricultor que no entendía la reacción de la periodista, pero también bromeando con el momento: "Vamos a tener que ir a Harry Potter a ver si le enseña a manejar la varita".

Pero Nerea Arostegi seguía riéndose a carcajada limpia y sin poder articular palabra alguna. Por lo que la presentadora, desde el plató, pidió al invitado dar paso al siguiente vídeo, ya que era imposible seguir con esa conexión en directo. Poco después, la reportera de ETB subía a Twitter el clip de ese momento, donde los usuarios se han volcado con ella, sintiéndose muy identificados con la situación.