Rubén Amón se recrea con la "sangrante" descripción de Sánchez en El Hormiguero

El Hormiguero recibía este martes como invitada a la cantante Ana Mena, que visitaba el programa de Pablo Motos para presentar su nuevo disco, Bellodrama. Tras la entrevista a la malagueña, el presentador de Antena 3 dio paso a su habitual tertulia de actualidad para la que contó con la colaboración de María Dabán, Juan del Val, Miguel Lago y Rubén Amón. De todos los temas que se pudieron tratar en la mesa la política fue uno de ellos.

El de Requena preguntó, entre otras cuestiones, sobre las modificaciones del Gobierno. Sobre esto, Rubén Amón no pudo contener su comentario, dejando a la mesa KO con una descripción del presidente que ninguno de los presentes vio venir: "Pedro Sánchez lleva 41 ministros nombrados y ha cesado a 19, como es un vampiro elegante, saca la sangre de sus ministros para sobrevivir él". A esto, el periodista añadía que, además, "le pide grandes sacrificios, como a Reyes Maroto, que se la lleva a la alcaldía de Madrid sabiendo que no va a hacer nada, eso es maltrato político".

Siguiendo la idea iniciada por Rubén Amón, otro de los tertulianos destacaba que Sánchez "no cambia a los que debería cambiar, nadie se puede explicar que Irene Montero siga siendo ministra. Vampiriza a muchos, pero solo a los que puede", apuntaba Juan del Val. Sobre esta apreciación del escritor, Dabán, que es experta en política, explicaba que "hay algunos que no puede y otros que no le interesa quitarlos, como por ejemplo a Marlaska, que le quita muchas bofetadas".

Pero no solo iban a hablar de Sánchez y los movimientos de ministros. Pablo Motos también quiso que en la mesa de El Hormiguero se hablase de la cumbre iberoamericana del PP, para lo que Amón también tenía opinión: "Cada vez que aparece Feijóo, arriesga mucho su credibilidad política". Una opinión que fue completada por Dabán, al señalar que "cuando tienes que explicar algo después de decirlo es que no lo has dicho bien".