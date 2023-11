Gonzalo Miró explota en 'Espejo público' ante los comentarios de Alfonso Guerra

Las últimas declaraciones del exvicepresidente socialista sobre la libertad de expresión siguen levantado ampollas y encienden la polémica en el programa de Susanna Griso.

El antiguo dirigente socialista, Alfonso Guerra, sigue acaparando titulares cada vez que se pone delante de un micrófono. La más reciente, durante su paso esta semana por El Hormiguero, donde, esta vez, no han destacado sus críticas al nuevo gobierno.

Critica la falta de libertad de expresión

La polémica llegaba por su defensa de poder hacerse chiste sobre “homosexuales y enanos”. Unas palabras que han desatado una ola de indignación a la que se han sumado famosos como Gonzalo Miró, quien ha aprovechado el escaparate de Espejo Público para responder al exvicepresidente del Gobierno.

Sin duda, algo de eso hay. El otro día, un histórico dirigente del PSOE (Alfonso Guerra), dijo en un conocido programa de TV sobre la relación entre Podemos y el PSOE: "Han filtrado el peronismo a los demás partidos".https://t.co/FGFvc5ZXrv — 𝗣𝗮𝘀𝗰𝘂𝗮𝗹 𝗠𝗮𝗿𝘁í𝗻 (@PascualMartn2) November 25, 2023

Parece que estas palabras han sido muy cuestionadas durante las últimas horas, tanto que en Espejo público aprovechaban la tertulia de actualidad de este viernes para debatir también con el cómico Juan Dávila, quien asegura no tener ningún tipo de filtro en sus espectáculos, todo lo contrario.

Recupera protagonismo

Pero, sin lugar a dudas, quien más reaccionario se ha mostrado al respecto de entre todos los colaboradores ha sido Gonzalo Miró, pese a que hace unos días aseguró que mantendría un perfil más bajo dentro del programa, tras sus sonados encontronazos con Susanna Griso.

Pocas veces ha sido tan duro Gonzalo Miró como con su réplica a Alfonso Guerra

https://t.co/8d4l5w5Idx — AI INFORMER (@AIInformer__) November 24, 2023

El colaborador no ha dudado en lanzarse contra Guerra desde el comienzo de su intervención, asegurando que se encuentran en las antípodas de dichas declaraciones: "Me he preparado este tema, me he buscado las habichuelas para estar en contra de Alfonso Guerra. Es algo de lo que me enorgullezco, de no estar en nada de acuerdo con él". "En algo estaréis de acuerdo, habéis votado a los mismos durante muchos años", le matizaba la presentadora.

Gonzalo no las tenía todas consigo, revolviéndose frente a este comentario: "Espero que no. No sé si desde que yo he empezado a votar, él les sigue votando. Tengo mis dudas. Que lo diga él no significa que tenga que ser verdad, yo lo puedo poner en duda. Estoy deseando que diga algo bueno de los que dice él que vota. Más allá de eso, lo que te dijo él aquí de que Yolanda Díaz se pasaba el día en la peluquería, ¿eso era una gracia? ¿Eso estaba censurado?", argumentó, volviendo al tema del debate.

Miró hacía así referencia a otra controvertida declaración de Alfonso, en esta ocasión en el mismo matinal de Antena 3, cuando bromeó sobre una declaración de la líder de Sumar con las siguientes palabras: "¿Habla ella de falta de rigor político en Felipe González? Le habrá dado tiempo a decirlo, entre una peluquería y otra. Es la verdad, le dedica mucho tiempo a eso".

Alfonso Guerra hubiera sido el compañero ideal de los Kikos y Mila en Sálvame. Una cuarta pata digna del mejor Eje del Mal. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) November 23, 2023

Las reacciones se suman a las que hacía también el pasado jueves, Jorge Javier Vázquez, quien comentaba en sus redes sociales que el exvicepresidente sería "una digna cuarta pata del Eje del Mal" de Sálvame.