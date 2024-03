Elena Tablada protagoniza un hecho histórico en "Bailando con las estrellas"

La ex de Javier Ungría ha protagonizado una situación que puso en aprietos a la dirección de "Bailando con las estrellas" en la recta final del programa.

Elena Tablada se ha convertido en la protagonista absoluta de la décima gala de "Bailando con la estrellas" por lo que ha protagonizado junto a Adrián, su bailarín profesional. Aunque desde el primer momento se podía ver como ambos no llegaban a conectar y que chocaban algunas veces, nadie en el programa se imaginaba que la situación pudiera llegar al extremo al que llegó este sábado.

Porque al finalizar la actuación, Adrián, el maestro bailarín de Elena, ha decidido hablar para anunciar una decisión que había estado valorando a lo largo de toda la semana: "Yo he dicho siempre que Elena puede hacer un buen papel en este concurso, pero también es verdad que noto que ya no conecta conmigo. Podría decirse que no sirvo ya como su maestro y así me lo ha trasladado esta semana. Yo quiero ser profesional y doy un paso a un lado, no quiero perjudicarla en el concurso. Por eso, abro una petición al programa y a ella para que le puedan poner a otro maestro".

Una decisión que podría no ser posible

Las declaraciones de Adrián dejaron a todo el mundo helados, y provocaron que Jesús Vázquez intentara poner algo de calma a una situación que les había sobrepasado: "Vamos a tranquilizarnos, hablaremos con la dirección del programa, consultaremos las bases del concurso y veremos si a estas alturas del programa es posible hacer un cambio así".

Elena Tablada se reafirmó en su intención de encontrar a otro maestro bailarín, porque "lo que quiero es conectar con mi maestro y no hay contacto", algo que quedó patente en la floja actuación que protagonizaron esta semana. Aún así, Jesús Vázquez tuvo que volver a aclarar que no era seguro que se pudiera realizar ese tipo de cambios: "No podemos tomar decisiones así en directo. Hablaremos con la dirección con quien nos reuniremos al final del programa".

El propio jurado del concurso, presidido por Blanca Li, ha confirmado que esa mala relación entre Elena y Adrián les había influido en su actuación: "Yo lo que veo es que, es obvio que esa sensación que tienen ellos se percibe en el baile. Lo hemos sentido, era como que no pasaba nada, que no había emoción, las transiciones eran extrañas, faltaba energía, conexión. Estabais súper serios, me he fijado en que no os mirabais a los ojos".