Ámsterdam y Londres, las últimas citas de Blanca Paloma antes de Eurovisión

La representante española en Eurovisión pone punto final a la gira de promoción de 'Eaea' antes de defender en Liverpool el 13 de mayo su tema en el festival: “ya veo el vértigo”

La representante española en el festival de Eurovisión de 2023, Blanca Paloma, ya vislumbra en el horizonte la cita del festival el próximo 13 de mayo en Liverpool. Pero antes, Blanca Paloma pondrá punto y final a su gira de promoción de Eaea con su actuación el 15 de abril en Ámsterdam y, un día después, en Londres.

Estas serán las últimas actuaciones de Blanca Paloma antes de Eurovisión después de pasar por Lisboa, Barcelona, Tel Aviv y Madrid con notable éxito y diferentes versiones del inicio y final de su Eaea, a la espera de ver qué versión lleva a Liverpool.

"Ya me empieza a dar un poco de vértigo ver el final del tour porque significa que el próximo escenario será el de Eurovisión. Me apetece mucho, pero, como todo gran reto, impone y me da respeto. Aún así, tengo muchísimas ganas", confiesa Blanca Paloma a un mes del festival.

Blanca Paloma ha ido mostrando en su gira distintas versiones de Eaea, desde la versión electrónica con la que ganó el Benidorm Fest, a la acústica del Festival da Cançao de Portugal, pasando por un cierre a capella en Barcelona o un inicio extendido en Tel Aviv.

En la PrePartyEs de Madrid, la cantante ilicitana se llevó la gran ovación cuando sorprendió al público con un número final de baile que sus seguidores ya han llamado el "trance break" por lo hipnótico de sus movimientos y de la producción musical.

"Este fin de semana veremos la última versión de Eaea. Es una versión con la que me conecto mucho. Va a ser muy emocionante. No puedo desvelar qué es porque quiero que sea sorpresa, pero hay un nuevo elemento que estará presente en la actuación", señala Blanca Paloma ante sus últimas actuaciones antes de Eurovisión.